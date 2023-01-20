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Katar'dan Abdelkarim Hassan’a futboldan uzaklaştırma cezası

Katar Futbol Federasyonu, savunma oyuncusu Abdelkarim Hassan'ı süresiz olarak kadro dışı bıraktı ve para cezası verdi.

Katar'dan Abdelkarim Hassan’a futboldan uzaklaştırma cezası - 1

Katar Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada Abdelkarim Hassan ’a futboldan uzaklaştırma cezası verdiğini duyurdu.


Katar'dan Abdelkarim Hassan’a futboldan uzaklaştırma cezası - 2

29 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 50 bin euro para cezası ödemesi ve maaşından ise yüzde 50 kesinti yapılmasına da karar verildi.


Katar'dan Abdelkarim Hassan’a futboldan uzaklaştırma cezası - 3

Yapılan cezanın nedeni açıklanmazken ülke basınında çıkan haberlerde Katar'ın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından oyuncunun uygunsuz davranışlarından dolayı federasyonun böyle bir karar aldığı belirtildi.


Katar'dan Abdelkarim Hassan’a futboldan uzaklaştırma cezası - 4

Hassan, Katar’ın 2022 Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından taraftarların hayal kırıklığını ciddiye almadığı için ağır bir şekilde eleştirilmişti.


Katar'dan Abdelkarim Hassan’a futboldan uzaklaştırma cezası - 5

Katar, Dünya Kupası 2022'de tarihte Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan ülkeler arasında en kötü performans sergileyen ülke olmuştu.

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