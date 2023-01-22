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Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın muhtemel 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında bugün Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 32 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş, Kayserispor engelini aşarak puan tablosunda üst sıralara yükselmek istiyor. Peki, Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın muhtemel 11'i - 1

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip bu akşam Kayserispor'u yenmek için sahaya çıkacak. Yeni transfer Aboubakar'ın oynayayıp oynamayacağı ise merak konusu. Peki, Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın muhtemel 11'i - 2

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bugün Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. RGH EnerTürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın muhtemel 11'i - 3

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON DURUMU

Süper Lig'in son 3 haftasını galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, Kayserispor'u mağlup ederek bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi elde etmeye çalışacak.

Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 32 puanla 5. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Kayserispor ise haftaya 26 puanla 8. basamakta girdi.

Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın muhtemel 11'i - 4

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Siyah-beyazlılarda tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı bulunan Josef de Souza, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden oyunculardan Cenk Tosun'un durumu maç saatinde belli olacak, Gedson Fernandes'in ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahada olması bekleniyor.

Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın muhtemel 11'i - 5

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku, Romain Saiss ve Gedson Fernandes bugün kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 21. haftada Corendon Alanyaspor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerlerini alamayacak.

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