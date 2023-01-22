Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın muhtemel 11'i

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak. Siyah-beyazlı ekip bu akşam Kayserispor'u yenmek için sahaya çıkacak. Yeni transfer Aboubakar'ın oynayayıp oynamayacağı ise merak konusu. Peki, Kayserispor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?