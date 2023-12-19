Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 17. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile kıran kırana bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de bu sezon formda olan Kayserispor ile zorlu bir maça çıkacak olan Fenerbahçe, rakibini sahasında yenerek Galatasaray maçı öncesinde moral bulmak istiyor. Peki, Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?