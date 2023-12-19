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Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 17. hafta)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de lider durumda bulunan Fenerbahçe, derbi mücadelesi öncesinde Kayserispor deplasmanında puan kaybı yaşamak istemiyor. Peki, Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 17. hafta) - 1

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile kıran kırana bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de bu sezon formda olan Kayserispor ile zorlu bir maça çıkacak olan Fenerbahçe, rakibini sahasında yenerek Galatasaray maçı öncesinde moral bulmak istiyor. Peki, Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 17. hafta) - 2

KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 17. hafta) - 3

DERBİ ÖNCESİ PUAN KAYBI YAŞAMAK İSTEMİYOR

Avrupa'da grubundan lider çıkan, ligde de son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 18. haftada Galatasaray ile oynayacağı derbiye puan kaybı yaşamadan çıkmayı hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, ligde 40 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.

Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 17. hafta) - 4

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Samet Akaydın'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ile Miha Zajc, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 17. hafta) - 5

DZEKO'NUN DURUMU BELİRSİZ

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko'nun durumu belirsizliğini koruyor.

Ağrıları sebebiyle son gerçekleştirilen antrenmana katılmayan Dzeko'nun, Kayseri'ye götürülmeme ihtimali bulunuyor.

Yıldız oyuncunun durumuna son antrenmanda karar verilecek.

Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 17. hafta) - 6

İRFAN VE CRESPO KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.


Sarı-lacivertli takımda üçer sarı kartları bulunan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor maçında da aynı durumu yaşamaları halinde derbide forma giyemeyecek.

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