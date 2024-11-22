Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 47. karşılaşma
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor ile kıran kırana bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 26 puan toplayan Fenerbahçe, ligin 2. sırasında yer alıyor. Fenerbahçe, Kayserispor engelini aşarak Galatasaray'la olan puan farkını kapatmak istiyor. Peki, Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. Peki, Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?