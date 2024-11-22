Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 47. karşılaşma

46 MAÇIN 29'UNU FENERBAHÇE KAZANDI

İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 46 maçta sarı-lacivertlilerin büyük üstünlüğü bulunuyor.



Fenerbahçe, rakibini 29 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise rakibini 8 karşılaşmada mağlup etti.



İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 101 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü.