NTV.COM.TR

Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 47. karşılaşma

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor ile kıran kırana bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 26 puan toplayan Fenerbahçe, ligin 2. sırasında yer alıyor. Fenerbahçe, Kayserispor engelini aşarak Galatasaray'la olan puan farkını kapatmak istiyor. Peki, Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 47. karşılaşma - 1

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. Peki, Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 47. karşılaşma - 2

KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü Kayserispor ile Fenerbahçe, ligde 47. kez karşı karşıya gelecek.

RHG Enertürk Enerji Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 47. karşılaşma - 3

46 MAÇIN 29'UNU FENERBAHÇE KAZANDI

İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 46 maçta sarı-lacivertlilerin büyük üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, rakibini 29 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise rakibini 8 karşılaşmada mağlup etti.

İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 101 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü.

Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 47. karşılaşma - 4

KAYSERİ'DEKİ MAÇLARDA FENERBAHÇE ÜSTÜN

Kayserispor ile Fenerbahçe, Kayseri'de 24. lig mücadelelerine çıkacak.

Daha önce burada oynanan 23 müsabakada Fenerbahçe 11 galibiyet elde ederken, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 37 gol atarken, ev sahibi ekip 23 kez sevindi.

Kayserispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 47. karşılaşma - 5

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Jose Mourinho’nun ekibinde Bellona Kayserispor maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

İyileşen ve takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder ise oynayabilecek durumda.

Fenerbahçe, yapacağı son antrenmanın ardından özel uçakla Kayseri’ye gidecek.

DAHA FAZLA GÖSTER