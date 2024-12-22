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Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Kayserispor'la kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geride kalan 16 haftada 13 galibiyet 2 beraberlik alan Galatasaray namağlup serisini sürdürmeye devam ediyor. Galatasaray bugün de Kayserispor deplasmanında kazanmak ve puan farkını iyice açmak istiyor. Peki, Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu - 1

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile kritik bir maça çıkacak. Süper Lig'de namağluğ ilerleyen Galatasaray, bugün Kayserispor'u deplasmanda yenmek ve yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu - 2

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Bellona Kayserispor'a konuk olacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu - 3

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen

Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu - 4

GALATASARAY ZİRVEDE

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 15 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 13 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 41 puanla haftaya zirvede girdi.

Bellona Kayserispor ise 3 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 15 puanla 16. sırada yer aldı.

Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu - 5

SALLAİ CEZALI

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sarı kart cezası nedeniyle bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi de maçın kadrosunda yer alamayacak.

Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu - 6

3 İSİM KART SINIRINDA

Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, bugün sarı kart görmeleri halinde 18. haftadaki Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu - 7

19 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 19 maçta yenilmedi.

Son olarak 27 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 19 maçta 14 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

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