Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Kayserispor'la kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geride kalan 16 haftada 13 galibiyet 2 beraberlik alan Galatasaray namağlup serisini sürdürmeye devam ediyor. Galatasaray bugün de Kayserispor deplasmanında kazanmak ve puan farkını iyice açmak istiyor. Peki, Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile kritik bir maça çıkacak. Süper Lig'de namağluğ ilerleyen Galatasaray, bugün Kayserispor'u deplasmanda yenmek ve yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?