Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile kritik bir maça çıkacak. Süper Lig'de namağluğ ilerleyen Galatasaray, bugün Kayserispor'u deplasmanda yenmek ve yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?