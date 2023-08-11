Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 1. hafta heyecanı
Galatasaray, Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında güzel bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray, ilk hafta maçını deplasmanda kazanarak taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig 1. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Ligin ilk haftasında Kayserispor deplasmanına gidecek olan Galatasaray, ilk maçı kazanarak hem moral bulmak hem de iyi bir başlangıç yaparak taraftarını sevindirmek istiyor. İşte Galatasaray'ın Kayserispor'la yapacağı maçın canlı yayın bilgileri.