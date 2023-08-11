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Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 1. hafta heyecanı

Galatasaray, Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında güzel bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray, ilk hafta maçını deplasmanda kazanarak taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 1. hafta heyecanı - 1

Süper Lig 1. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Ligin ilk haftasında Kayserispor deplasmanına gidecek olan Galatasaray, ilk maçı kazanarak hem moral bulmak hem de iyi bir başlangıç yaparak taraftarını sevindirmek istiyor. İşte Galatasaray'ın Kayserispor'la yapacağı maçın canlı yayın bilgileri.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 1. hafta heyecanı - 2

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonunun ilk haftasında 12 Ağustos Cumartesi (yarın) deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 1. hafta heyecanı - 3

ZANİOLO KAYSERİSPOR MAÇINDA YOK

Geçen sezonu 88 puanla zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, tarihinin 23. şampiyonluğunu kazandı. İdeal ilk 11'ini çok büyük oranda koruyan ve önemli takviyeler de yapan Galatasaray, sezonu deplasmanda renktaşıyla yapacağı maçla açacak.

Galatasaray'da sakatlığı süren Nicolo Zaniolo haricinde eksik futbolcu bulunmuyor.

Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 1. hafta heyecanı - 4

GALATASARAY BU SEZON 4. RESMİ MAÇINA ÇIKACAK

Galatasaray, Kayserispor müsabakasıyla bu sezonki 4. resmi maçına çıkacak.

Ülke puanı nedeniyle şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamak zorunda kalan sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"ne 2. eleme turundan başladı.

Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, 3. eleme turu ilk maçında ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etti.

Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 1. hafta heyecanı - 5

HALİL VE MERTENS GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

"Cimbom"da Dries Mertens ile yeni transfer Halil Dervişoğlu UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde attığı gollerle dikkati çekti.

Zalgiris ile yapılan ilk müsabakada sarı-kırmızılı ekibin gollerini Abdülkerim Bardakcı ile Halil Dervişoğlu kaydetti. Rövanş karşılaşmasını Mertens'in golüyle 1-0 kazanan Galatasaray, turu bu golle aldı.

Galatasaray, Olimpija Ljubljana ile deplasmandaki ilk karşılaşmayı Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Halil'in golleriyle 3-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk 3 resmi maçında 6 gol atarken, Mertens ve Halil ikişer, Abdülkerim ile Kerem birer kez fileleri havalandırdı.

Kayserispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de 1. hafta heyecanı - 6

GALATASARAY'IN KAYSERİSPOR KAMP KADROSU

1 Fernando Muslera
2 Léo Dubois
3 Angeliño
7 Kerem Aktürkoğlu
8 Kerem Demirbay
9 Mauro Icardi
10 Dries Mertens
11 Yunus Akgün
14 Wilfried Zaha
19 Günay Güvenç
21 Halil Dervişoğlu
22 Berkan Kutlu
23 Kaan Ayhan
25 Victor Nelsson
27 Sérgio Oliveira
34 Lucas Torreira
40 Emin Bayram
42 Abdülkerim Bardakci
53 Barış Alper Yılmaz
88 Kazımcan Karataş
93 Sacha Boey
94 Cédric Bakambu
98 Berk Balaban

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