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Kayserispor İstanbul'da 4 golle kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Kayserispor'a 4-2 mağlup oldu.

Kayserispor İstanbul'da 4 golle kazandı - 1

Spor Toto Super Lig'in 21'nci haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Kayserispor'a 4-2 yenildi. 


Kayserispor İstanbul'da 4 golle kazandı - 2

10'uncu dakikada İstanbulspor mücadelede öne geçti. Savunmanın yaptığı hatayı iyi değerlendiren Muammer Sarıkaya topu müsait durumdaki Lokilo'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.


Kayserispor İstanbul'da 4 golle kazandı - 3

18'inci dakikada Kayserispor beraberlik golünü attı. Cardoso'nun sağ kanattan açtığı ortada müsait durumda olan Mane'nin sert vuruşu sonrası meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.


Kayserispor İstanbul'da 4 golle kazandı - 4

32'nci dakikada İstanbulspor mücadelede tekrar öne geçti. Lokilo, savunma arkasına sarkan Ethemi'ye pasını aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.


Kayserispor İstanbul'da 4 golle kazandı - 5

38'nci dakikada İstanbulspor etkili geldi. Sol kanatta Ali Yaşar, topu müsait durumda olan Muammer Sarıkaya'ya aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 


Kayserispor İstanbul'da 4 golle kazandı - 6

52'nci dakikada Kayserispor beraberliği sağladı. Serbest vuruşta topun başına geçen Onur Bulut'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.


Kayserispor İstanbul'da 4 golle kazandı - 7

58'inci dakikada Kayserispor'da sol kanattan Mane'nin ortasına iyi yükselen Cardoso'nun kafa vuruşunda kaleci Jensen topu çelmeyi başardı.


Kayserispor İstanbul'da 4 golle kazandı - 8

69'uncu dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan açtığı ortaya ceza sahası içerisinde Karimi kontrol ettikten hemen sonra dönerek vurdu meşin yuvarlağı kaleci Jensen kornere çeldi.


Kayserispor İstanbul'da 4 golle kazandı - 9

83'üncü dakikada Kayserispor mücadelede öne geçti. Emrah Başsan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu: 2-3.


Kayserispor İstanbul'da 4 golle kazandı - 10

89'uncu dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkaran golü attı. Sağ kanattan topla hareketlenen Thiam, savunma arkasına sarkan İlhan Parlak'ı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-4.

Karşılaşma Kayserispor'un 4-2 üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonucun ardından Kayserispor 29 puanla 7'nci sıraya yükselirken, İstanbulspor ise 15 puanla 18'nci sırada kaldı.

Kayserispor İstanbul'da 4 golle kazandı - 11

STAT: Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Kemal Yılmaz, Özgür Ertem

İSTANBULSPOR: Jensen - Ali Yaşar, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Mehremic (Dk. 87 Rroca), Duhan Aksu, Ba, Lokilo, Muammer Sarıkaya, Ethemi (Dk. 71 Topalli), Eze

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo (Dk. 90+1 Ramazan Çivelek), Cardoso (Dk. 68 Emrah Başsan), Kemen (Dk. 90+1 Ackah), Karimi, Mane (Dk. 86 Thiam), Gökhan Sazdağı (Dk. 86 İlhan Parlak)

GOLLER: Dk. 10 Lokilo, Dk. 32 Ethemi (İstanbulspor) - Dk. 18 Mane, Dk. 52 Onur Bulut, Dk. 83 Emrah Başsan, Dk. 89 İlhan Parlak (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Kemen (Kayserispor)

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