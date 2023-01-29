Kayserispor İstanbul'da 4 golle kazandı

89'uncu dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkaran golü attı. Sağ kanattan topla hareketlenen Thiam, savunma arkasına sarkan İlhan Parlak'ı gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-4.



Karşılaşma Kayserispor'un 4-2 üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonucun ardından Kayserispor 29 puanla 7'nci sıraya yükselirken, İstanbulspor ise 15 puanla 18'nci sırada kaldı.