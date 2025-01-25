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Kayserispor taraftarı tesisleri bastı: Futbolculara tepki gösterdi

Kayserispor'un Süper Lig'de Sivasspor’a 5-2 mağlup olduğu maçtan sonra sarı-kırmızılı takım taraftarı kulüp tesislerine gelerek futbolculara tepki gösterdi.

Kayserispor taraftarı tesisleri bastı: Futbolculara tepki gösterdi - 1

Süper Lig'in 21’inci haftasında deplasmanda Sivasspor’a 5-2’lik skorla mağlup olan Kayserispor, çıktığı son 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı takımın bugün Sivasspor’a yenildiği maç sonrası bir grup taraftar Kayserispor tesislerine geldi.

Polis ekipleri tesis önünde geniş önlem alırken, taraftarlar futbolculara tepki gösterdi.

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Kayserispor taraftarı tesisleri bastı: Futbolculara tepki gösterdi - 2

Kayserispor kaptanları Gökhan Sazdağı ve Dimitrios Kolovetsios ile futbolcular Mane, Bilal Bayazit ve Boa Morte taraftarların yanına gitti.

Taraftarlara açıklama yapan tecrübeli futbolcu Gökhan Sazdağı, “Çok haklısınız. Bu takım 3-4 yıldır birkaç isim hariç aynıyız. Beni isteyenler var gitmeyeceğim sezon sonuna kadar. Mücadele etmeye çalışacağız. Bu maç çok önemliydi. Kalbimle özür diliyorum. Bundan sonra mücadele edeceğiz. Biz bir takımız. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. 5 gol yedik. Biz böyle takım değiliz. Sizin bize inandığınızı biliyoruz. Çok önemli bir maç kaçtı, özür diliyoruz. Tekrar bir olalım. Yeni hocamız gelsin. Biz bu sene beraber gemiyi yanaştırmak için elimizden geleni yapalım” dedi.

Kayserispor taraftarı tesisleri bastı: Futbolculara tepki gösterdi - 3

Kapalıkale Taraftar Derneği yetkilisi Çetin Uzunoğlu ise futbolculara, “Kenetleneceğiz. 17 maç kaldı ısırın. Bu şehre mahcup olmayın. Bu adamlar bu arma için her yeri gezdi. Deplasmana 35 saat aç susuz Muğla’ya gittiler. Bizi de anlayın” diye konuştu. Futbolcular kulüp tesislerine giderken taraftar da tesis önünden dağıldı.

Kayserispor taraftarı tesisleri bastı: Futbolculara tepki gösterdi - 4
Kayserispor taraftarı tesisleri bastı: Futbolculara tepki gösterdi - 5
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