Kayserispor taraftarı tesisleri bastı: Futbolculara tepki gösterdi

Kayserispor kaptanları Gökhan Sazdağı ve Dimitrios Kolovetsios ile futbolcular Mane, Bilal Bayazit ve Boa Morte taraftarların yanına gitti.

Taraftarlara açıklama yapan tecrübeli futbolcu Gökhan Sazdağı, “Çok haklısınız. Bu takım 3-4 yıldır birkaç isim hariç aynıyız. Beni isteyenler var gitmeyeceğim sezon sonuna kadar. Mücadele etmeye çalışacağız. Bu maç çok önemliydi. Kalbimle özür diliyorum. Bundan sonra mücadele edeceğiz. Biz bir takımız. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. 5 gol yedik. Biz böyle takım değiliz. Sizin bize inandığınızı biliyoruz. Çok önemli bir maç kaçtı, özür diliyoruz. Tekrar bir olalım. Yeni hocamız gelsin. Biz bu sene beraber gemiyi yanaştırmak için elimizden geleni yapalım” dedi.