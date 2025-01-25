Kayserispor taraftarı tesisleri bastı: Futbolculara tepki gösterdi
Kayserispor'un Süper Lig'de Sivasspor’a 5-2 mağlup olduğu maçtan sonra sarı-kırmızılı takım taraftarı kulüp tesislerine gelerek futbolculara tepki gösterdi.
Süper Lig'in 21’inci haftasında deplasmanda Sivasspor’a 5-2’lik skorla mağlup olan Kayserispor, çıktığı son 5 maçta 4 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.
Sarı-kırmızılı takımın bugün Sivasspor’a yenildiği maç sonrası bir grup taraftar Kayserispor tesislerine geldi.
Polis ekipleri tesis önünde geniş önlem alırken, taraftarlar futbolculara tepki gösterdi.