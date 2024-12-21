Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray'ın bu sezonki deplasman karnesi

SON 19 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 19 maçta yenilmedi.

Son olarak 27 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 19 maçta 14 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

Süper Lig'de 42 kez fileleri havalandıran Galatasaray, ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor.

Ligde Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Trabzonspor'a 4, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Samsunspor ve Net Global Sivasspor'a 3'er, Atakaş Hatayspor, ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş'a 2'şer, Alanyaspor ve Sipay Bodrum FK'ye 1'er gol atan sarı-kırmızılı ekip, ligin en golcü takımı ünvanına sahip.