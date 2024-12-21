Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray'ın bu sezonki deplasman karnesi
Galatasaray, Süper Lig'de yarın deplasmanda Kayserispor ile 57. kez karşılaşacak. Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı. İşte ayrıntılar ve maç öncesi son durum...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 15 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 13 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 41 puanla haftaya zirvede girdi.
Bellona Kayserispor ise 3 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 15 puanla 16. sırada yer aldı.