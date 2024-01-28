Kayserispor'da Burak Yılmaz dönemi resmen başladı

Kayserispor'da Teknik Direktör Recep Uçar ile yolların ayrılmasının ardından anlaşmaya varılan Burak Yılmaz ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.

Burak Yılmaz ile yeni bir sayfa açılacağını söyleyen Büyükkılıç, "Kayserispor bizim için çok önemli ve anlamlı. Kayserispor bizim bir değerimiz, bir markamız. Sevinciyle, sıkıntısıyla bağrımıza bastığımız bir değerimiz. İnişler de, çıkışlar da, sevinçler de, sıkıntılar da olur ama Kayserispor büyük bir camia. Geçmişten beri şehrimizi en güzel şekliyle temsil eden bir değer. Recep Hoca ile bir dönem yaşandı, elbette çok güzel günler oldu. Tabi hep kazanacağız diye bir şey yok. Ufak tefek sıkıntılı zamanlar da oldu. Onun üzerine dürüstlüğüyle, kalitesiyle, karakteriyle Kayserimize ve Kayserisporumuza olan sıcak ilgisiyle çalışmalar yaptı. Kendisi bilindiği üzere son süreçte arzu edilen performans sergilenemeyince hiçbir zorluk çıkartmadan ayrılmak durumunda kaldı. Şimdi pırıl pırıl, yurt içinde ve yurt dışında bizleri temsil etmiş, futboluyla mücadele anlayışıyla hepimizin gururu olan Burak kardeşimizle inşallah yeni bir sayfa açılarak oyuncularımızla, yönetimimizle, şehrimizle Kayserisporumuzu hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum" dedi.