"Kazanma duygusu bulaşıcıdır" (Spor yazarları Beşiktaş için ne dedi?)

Cem Dizdar | "Geriden oyun kurma, kurabilenler için önemli çözümlerden biridir. Ancak rakip için de fena olmayan bir ders çalışma konusudur! Beşiktaş maçı ‘’önde baskı’’yla çözmüş diye düşünülebilirsiniz ama sanki maç ‘’Antalya maçı geriden kurarken Beşiktaş’ın ön oyuncularının baskısından gereğinden fazla korktuğu için epeyce bocaladı’’ demek daha doğru gibi! Beşiktaş zorlu görünen bir maçı sahaya doğru yayılıp, gücü oyunculara eşik bölüştürecek bir düzenle kazandı. Bir ikisi hariç pozisyon vermedi desem yeridir. Alanya için ise pozisyon almadı desem o da yeridir ama bu da, üç gol atmış fazlaca haksızlık olur, değil mi? Beşiktaş oynamaya çalıştıkça, fırsat buldu, bulduklarını da verimli kullanıp maçı kazanmayı bildi." (Fanatik)
Güntekin Onay | "Herkesin gözü Vincent Aboubakar’ın üzerindeydi. Dün belki gol atmasa da arkasında ve çevresinde oynayan futbolcuların performansını net bir şekilde arttırdı Kamerunlu. Her şeyden önce takıma ve taraftara bir özgüven ve sinerji katmış. Dün Dele Alli ilk kez bu kadar çalıştı, Gedson Fernandes yine insanüstü bir performans ortaya koyarken Cenk Tosun bir kez daha ne seviye bir golcü olduğunu gösterdi." (Hürriyet)
Attila Gökçe | "Usta oyuncular mı? Öncelikle Gedson, Masuaku, Aboubakar, sonra da Dele Alli... Gedson ayak basmadık yer bırakmadı. Cenk’in attığı goldeki asisti ayakta alkışı hak etti. Masuaku, koşuları, ikili mücadelelerdeki becerileri hücuma katkısı, isabetli uzun toplarıyla oyunu adeta cilaladı. Aboubakar, dönüşüyle oyun kalitesini iki tık yukarı aldı. Savunmanın önüne kadar koşup topu alarak oyun kurgusunda yer alıyor, doğru oyunla hem Cenk’e ve Muleka’ya yardım ediyor hem de rakip savunmacıları oldukları yerde tutarak geriden oyun kurmalarını engelliyordu." (Milliyet)
Ali Ece | "Şenol Güneş, göreve geldikten sonra Beşiktaş’ın toparlanmasını, Cenk ve Gedson’un coşmasını herkes gibi ben de bekliyordum. Lakin Şenol hoca, Dele Alli’yi Trabzonspor’dayken Burak Yılmaz’a yaptığı dokunuştaki gibi yeniden bir futbol yıldızına dönüştürürse çok büyük bir başarıya daha imza atar. Atan ve tutan performansı... Cenk’i sona bıraktım çünkü hayatım boyunca en çok etkilendiğim, üzüldüğüm sahneler arasında İnönü’de Everton’a gitmeden önce son maçını oynayan Cenk Tosun’a Şenol hocanın buruk bakışı fotoğrafı var. Bu açıdan bakınca yeniden inşa edilen İnönü Stadı’nda Cenk Tosun’un gol rekoru kırarken hocasının Şenol Güneş olması son derece anlamlı. Şenol hocanın gelir gelmez kaleyi teslim ettiği Mert Günok’un “tutan” performansı da Cenk’in “atan” performansı kadar galibiyet serisinin en değerli belirleyici unsurlarından birisi." (Fanatik)
Ali Gültiken | "Ön tarafta Aboubakar ve Cenk'le Beşiktaş'ın ortaya koyduğu baskı, önce pozisyonlar sonra da gollerle netice verdi. Son haftalarda üst üste kazanmanın vermiş olduğu güvenin üstüne bir de taraftarın muazzam coşkusu eklendiğinde dün akşam Alanyaspor buradan çıkışının olmadığını çok net hissetmiştir diye düşünüyorum. Oyunun içerisinde tempoya büyük katkı sağlayan Fernandes, son haftalardaki mükemmel oyununa devam ediyor. Salih'le beraber orta alanda çok iyi işlere imza atıyorlar. Masuaku ve Tayfur'un öne doğru çıkışları Beşiktaş'ın hücum zenginliğini izleyenler açısından çok keyifli hale getirdi. Beşiktaş'ın kalesinde yine Mert'in yaptığı harika kurtarışları gördük. Mert bir güven abidesi olarak Beşiktaş'ın kalesinde büyümeye devam ediyor. Kazanma duygusu bulaşıcıdır. Başarı olgusu herkesi içine alır ve bütün oyuncular bunun bir parçası olmak isterler. Beşiktaş bugün geldiği nokta itibariyle bu duyguları sonuna kadar yaşayan bir takım oldu. Daha iyi hedefleri de vadediyor."(Sabah)