"Kazanmayı unutmuştuk!" Trabzonspor 3 maç sonra galip geldi

"Maç bittiğinde de hem taraftarlar hem biz, hem yönetim başkan oyuncular hepsi mutluydu" diyen Güneş, "Personel de dahil. Demek kazanmak çok önemli. Unutmuştuk bir ara. Onun bize olumlu yansımasını istiyorum. Mutlu olmak için genç arkadaşlarımızın elinden gelen gayreti göstermesi, oyun disiplinine bağlı olması, zaman zaman iyi paslar yapılması, pas yaparak hücuma giderken sabırlı oynamaları bunlar önemliydi ama yine tabi eksiklerimiz var. Futbol hatalar oyunu." ifadelerini kullandı.