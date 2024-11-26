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"Kazanmayı unutmuştuk!" Trabzonspor 3 maç sonra galip geldi

Trendyol Süper Lig'de 3 maçtır mağlup olan Trabzonspor, 13. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından konuşan teknik direktör Şenol Güneş, "Kazanmayı unutmuştuk." dedi.

"Kazanmayı unutmuştuk!" Trabzonspor 3 maç sonra galip geldi - 1

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

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"Kazanmayı unutmuştuk!" Trabzonspor 3 maç sonra galip geldi - 2

İLK YARI

3. dakikada Trabzonspor, ilk atağında golü buldu. Cihan Çanak ile ver-kaç yaparak topu ceza alanı içinde önünde bulan Cham, sert vuruşla topu kaleci Vedat Karakuş'un üzerinden filelere gönderdi: 1-0.

4. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Yusuf Sarı'nın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu çeldi.

8. dakikada Cihan Çanak'ın ceza alanı dışı sağ çaprazdan çektiği sert şutta, kaleci Vedat Karakuş, yatarak direk dibinden topu son anda kornere çeldi.

24. dakikada sağ taraftan Visca'nın pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Banza, kötü bir vuruşla topu üsten auta gönderdi.

41. dakikada Ali Yavuz Kol'un soldan ortasında, ceza alanı ön çizgisi üzerinde Yusuf Sarı'nın yatarak şık vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, sol direk köşesinden yatarak topu çıkardı.

Bordo-mavili takım, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

"Kazanmayı unutmuştuk!" Trabzonspor 3 maç sonra galip geldi - 3

İKİNCİ DEVRE

50. dakikada Muhammed Cham'ın ceza sahası içinden vuruşundan savunmadan seken top Banza'nın önüne düştü. Banza'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
55. dakikada Muhammed Cham'ın pasında topla buluşan Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Vedat Karakuş'un solundan filelere gitti. 3-0
78. dakikada Enis Destan'ın pasında topla buluşan Cham, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0
84. dakikada Arif Boşluk'un pasında topla buluşan Cham, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlak filelere gitti. 5-0

"Kazanmayı unutmuştuk!" Trabzonspor 3 maç sonra galip geldi - 4

Trabzonspor'da Teknik Direktörü Şenol Güneş, kaybettikleri maçlar sonrası kriz dönemi geçirdiklerini belirtti.

"Kazanmayı unutmuştuk!" Trabzonspor 3 maç sonra galip geldi - 5

Güneş, "Üst üste maçların kaybedilmesi; başkan, yönetim, teknik heyet, oyuncular, taraftar herkesin üzgün olduğunu biliyorduk. Bu aradan sonra maçı kazanmak önemliydi bizim için. Ama tabi rakibin de sorunları vardı. Genç bir takıma, dirençli, koşan bir takıma karşı oynadık. Golü erken bulmak onların direncini biraz sarstı. Sonra ortak olmaya çalıştılar. Ama tamamıyla hem oyuncu kalitesi ve bulunduğumuz konum itibariyle diğer maçlardan bağımsız daha güvenli, daha olumlu işler yaptık." dedi.


"Kazanmayı unutmuştuk!" Trabzonspor 3 maç sonra galip geldi - 6

"Maç bittiğinde de hem taraftarlar hem biz, hem yönetim başkan oyuncular hepsi mutluydu" diyen Güneş, "Personel de dahil. Demek kazanmak çok önemli. Unutmuştuk bir ara. Onun bize olumlu yansımasını istiyorum. Mutlu olmak için genç arkadaşlarımızın elinden gelen gayreti göstermesi, oyun disiplinine bağlı olması, zaman zaman iyi paslar yapılması, pas yaparak hücuma giderken sabırlı oynamaları bunlar önemliydi ama yine tabi eksiklerimiz var. Futbol hatalar oyunu." ifadelerini kullandı.

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