Kenan Karaman attı: Schalke 04 düşme hattından kurtuldu
Almanya Bundesliga 2'de Kenan Karaman ve Mehmet Can Aydın'ın formasını giydiği Schalke 04, konuk ettiği Regensburg'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibinde kaptan Kenan Karaman, karşılaşmanın açılış golünü atarak takımına 3 puan kazandırdı.
Bundesliga 2'nin 12. haftasında Schalke 04, sahasında Regensburg'u ağırladı.
Arena AufSchalke'de oynanan karşılaşmada Schalke 04, rakibini 16. dakikada Kenan Karaman ve 53. dakikada Sylla'nın attığı gollerle 2-0 yendi.