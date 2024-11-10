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Kenan Karaman attı: Schalke 04 düşme hattından kurtuldu

Almanya Bundesliga 2'de Kenan Karaman ve Mehmet Can Aydın'ın formasını giydiği Schalke 04, konuk ettiği Regensburg'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibinde kaptan Kenan Karaman, karşılaşmanın açılış golünü atarak takımına 3 puan kazandırdı.

Kenan Karaman attı: Schalke 04 düşme hattından kurtuldu - 1

Bundesliga 2'nin 12. haftasında Schalke 04, sahasında Regensburg'u ağırladı.

Arena AufSchalke'de oynanan karşılaşmada Schalke 04, rakibini 16. dakikada Kenan Karaman ve 53. dakikada Sylla'nın attığı gollerle 2-0 yendi.

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Kenan Karaman attı: Schalke 04 düşme hattından kurtuldu - 2

Haftaya düşme potasında başlayan Schalke, aldığı galibiyetle puanını 12 yaptı ve 14'üncü sıraya çıktı.

Son sıradaki Regensburg ise 7 puanla 18'inci ve son basamakta kaldı.

Kenan Karaman attı: Schalke 04 düşme hattından kurtuldu - 3

Öte yandan karşılaşmaya yedek soyunan Mehmet Can Aydın ise süre almazken; Türk asıllı Alman sağ bek Taylan Bulut da maça ilk 11'de başladı.

Kenan Karaman attı: Schalke 04 düşme hattından kurtuldu - 4
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