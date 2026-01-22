Kenan Yıldız oynadı, Juventus kazandı, Mourinho çıldırdı: "Eğer böyleysen aptalsın demektir"
Juventus, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Benfica'yı mağlup etti. Portekiz ekibinin çalıştırıcısı Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından çarpıcı ifadeler kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İtalya ekibi Juventus ile Portekiz temsilcisi Benfica karşı karşıya geldi.
Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Juventus'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Kephren Thuram ve 64. dakikada Weston McKennie kaydetti.
Benfica'da Vangelis Pavlidis, 81. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.
Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 82. dakikada yerini Filip Kostic'e bıraktı.
Bu skorun ardından Juventus, puanını 12 yaptı ve ilk 24'ü garantiledi. Benfica ise 6 puanda kaldı ve ilk 24 umutlarını mucizelere bıraktı.
Şampiyonlar Ligi lig etabının son haftasında Juventus, Monaco deplasmanına çıkacak. Benfica ise Real Madrid'i ağırlayacak.
"PENALTI KAÇTI, BU SORUN DEĞİL"
göndermelerde bulundu.
İşte Portekizli teknik adamın sözleri:
"Juventus gol atana kadar oyunun hakimi bizdik. Takımın bir karakteri vardı. Kazanmak için oynadık ve bunu da başarabilirdik. Şu anda çok iyi oynuyoruz, birçok fırsat yaratıyoruz ancak henüz "katil takım" olamadık. Penaltı gol olsaydı... Pavlidis'in ayağı kaydı ve penaltıyı kaçırdı. Bu hiç sorun değil."
"PRATİKTE İMKANSIZ DEMEK, İMKANSIZ OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ"
"Matematiksel olarak 9 puanın yeterli olmadığı kesinleşene kadar yeteceğine inanacağız. Sonuna kadar gideceğiz. Oyuncular, bu deneyimlerden ders çıkarmalı. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek pratikte imkansız olsa bile imkansız olduğu anlamına gelmez."
"PORTO HER MAÇI KAZANIYOR"
"Porto her maçı kazanıyor. Son dakikada 1-0 kazanıyorlar, penaltıyla 1-0 kazanıyorlar, şans eseri 1-0 kazanıyorlar, iyi oynayarak 1-0 kazanıyorlar, kötü oynayarak 1-0 kazanıyorlar... Ama kazanıyorlar. Biz de bu mücadelenin içindeyiz ancak gerçek şu ki işimizi iyi yapmak yeterli değil. Önümüzdekilerin puan kaybetmesini beklememiz gerekiyor."
"EĞER BÖYLEYSEN APTALSIN DEMEKTİR"
Deneyimli teknik adamın karşılaşma öncesi yaptığı açıklamalar ise yeniden gündeme geldi. Maç öncesi basın toplantısında konuşan Mourinho, meslektaşlarına şöyle göndermelerde bulunmuştu:
"Eskiden en çok kazananın en iyi olduğuna inanılırdı, ama artık durum böyle değil. Şimdi, en çok algı yaratan en iyi. İşe yaramayan şeyleri deneyen ve başarısız olan antrenörler var, ama ‘Fikrime sadık kalarak öldüm.’ diyorlar. Eğer fikrine sadık kalarak ölürsen aptalsın demektir."
"BU SEVİYEDE İŞLER KÖKTEN DEĞİŞTİ"
"2004 yılında Avrupa şampiyonu olarak Premier Lig'e gittim ve o yıl Premier Lig'e sadece iki yabancı teknik direktör gelmişti: Ben ve UEFA Kupası’nı kazanan Rafa Benitez. O, Valencia ile kupayı kazandı ve Liverpool’a gitti; ben ise Porto ile kazandım ve Chelsea’ye gittim. Bugün, adlarını bile bilmediğim teknik direktörler Premier Lig’e gidiyor ve bunu saygısızlık olarak söylemiyorum; bu, doğru. Bazı teknik direktörler galibiyetlerle değil, verilerle, sayılarla seçiliyor. Algılar yaratılıyor ve bugün kazanmaktan daha önemli olanın ‘şöyle oynamak, şöyle görünmek’ olduğu fikri satılıyor... Bu seviyede işler kökten değişti."