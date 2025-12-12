Kenan Yıldız ve Arda Güler'de dev sıçrama, 144.5 milyon euro
12.12.2025 16:49
NTV - Haber Merkezi
Kenan Yıldız ve Arda Güler, piyasa değeri yükselmesi beklenen futbolcular listesinde büyük bir sıçrama yaptı.
CIES, piyasa değeri en çok artan oyuncuları listeledi. Yayınlanan tabloda transfer değeri en çok artması muhtemel oyuncular belli oldu.
Global futbol araştırlmaları kurumu olan CIES, transfer değeri en çok artması muhtemel oyuncular arasında Kenan Yıldız ve Arda Güler'e de yer verdi.
DEĞERİ EN FAZLA ARTMASI BEKLENEN TÜRK OYUNCULAR
Arda Güler
128.4milyon euro - 144.5 milyon euro
Kenan Yıldız
116.9 milyon euro - 140.1 milyon euro
Berke Özer
14.9 milyon euro - 21.2 milyon euro
5 BÜYÜK LİG DIŞINDAKİ GENÇ OYUNCULAR
Trabzonsporlu Oulai’nin değerinin 6 ay içinde +14.8 milyon euro yükselmesinin beklendiği ifade edildi. Bu artış, tüm dünyada 5 büyük lig dışındaki genç oyuncular içinde en yüksek potansiyel değer artışı olarak kaydedildi.
LİSTENİN İLK 5’İ:
1- Oulai – Trabzonspor (TUR) → +14.8 milyon euro
2- Victor Froholdt – FC Porto → +12.7 milyon euro
3- William Gomes – FC Porto → +11.6 milyon euro
4- Yarek Gasiorowski – PSV → +11.5 milyon euro
5- Matheus Alves – CSKA Moskova → +11.1 milyon euro