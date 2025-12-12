Kenan Yıldız ve Arda Güler'de dev sıçrama, 144.5 milyon euro

12.12.2025 16:49

Kenan Yıldız ve Arda Güler, piyasa değeri yükselmesi beklenen futbolcular listesinde büyük bir sıçrama yaptı.

CIES, piyasa değeri en çok artan oyuncuları listeledi. Yayınlanan tabloda transfer değeri en çok artması muhtemel oyuncular belli oldu. 

Kenan Yıldız ve Arda Güler'de dev sıçrama, 144.5 milyon euro 1
Global futbol araştırlmaları kurumu olan CIES, transfer değeri en çok artması muhtemel oyuncular arasında Kenan Yıldız ve Arda Güler'e de yer verdi. 

DEĞERİ EN FAZLA ARTMASI BEKLENEN TÜRK OYUNCULAR 2
Arda Güler

 

128.4milyon euro - 144.5 milyon euro

 

Kenan Yıldız

 

116.9 milyon euro - 140.1 milyon euro

 

Berke Özer

 

14.9 milyon euro - 21.2 milyon euro

5 BÜYÜK LİG DIŞINDAKİ GENÇ OYUNCULAR 3
Trabzonsporlu Oulai’nin değerinin 6 ay içinde +14.8 milyon euro yükselmesinin beklendiği ifade edildi. Bu artış, tüm dünyada 5 büyük lig dışındaki genç oyuncular içinde en yüksek potansiyel değer artışı olarak kaydedildi.

 

 

LİSTENİN İLK 5’İ:


 

1- Oulai – Trabzonspor (TUR) → +14.8 milyon euro

 

2- Victor Froholdt – FC Porto → +12.7 milyon euro

 

3- William Gomes – FC Porto → +11.6 milyon euro

 

4- Yarek Gasiorowski – PSV → +11.5 milyon euro

 

5- Matheus Alves – CSKA Moskova → +11.1 milyon euro