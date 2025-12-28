Kenan Yıldız yine maça damga vurdu, hocası hem övdü hem uyardı! "O benim oğlum gibi, ona bağırabilirim"
28.12.2025 08:40
Selim Başeğmezer
Seria A'da Juventus, deplasmanda Pisa'yı 2-0 mağlup ederken milli futbolcu Kenan Yıldız da fileleri sarstı.
İtalya Ligi Serie A'nın 17. haftasında Pisa ile Juventus karşı karşıya geldi.
Arena Garibaldi'de oynanan müsabaka, Juventus'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Kalulu ve 90+2. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.
Bu skorun ardından Juventus, üst üste 3. kez kazanan puanını 32'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı. Bu sezonki 8. yenilgisini alan Pisa ise 11 puanla 19. basamakta yer buldu.
Juventus, gelecek hafta Lecce'yi ağırlayacak. Pisa ise Genoa deplasmanına çıkacak.
KENAN YILDIZ BOŞ GEÇMEDİ
Karşılaşmanın 90+2. dakikasında gelişen Juventus atağında ceza sahası içinde topla buluşan Fabio Miretti, attığı şık çalımın ardından müsait pozisyondaki Kenan Yıldız'ı gördü. Milli futbolcu, boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi ve farkı 2'ye çıkaran golü attı.
Maça ilk 11'de başlayan Yıldız, 90+4. dakikada yerini Joao Mario'ya bıraktı.
Müsabakada 58 kez topla buluşan genç futbolcu, 37 pas denemesinin 36'sında isabet sağladı ve yüzde 97'lik bir oran yakaladı. Yıldız, attığı 4 uzun topta da başarı yakaladı. 3 kez kaleyi yoklayan Yıldız, isabet sağladığı tek şutunda golle buluştu. 8 kez rakipleriyle ikili mücadeleye giren Kenan Yıldız, 6'sından zaferle ayrıldı.
SPALLETTI'DEN ÖVGÜ VE UYARI: "O BENİM OĞLUM GİBİ"
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Kenan Yıldız için dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Oyuncular, davranışlarıyla her zaman oyunu değiştirirler. İlk yarıda Kenan Yıldız ve hücum oyuncularımızın kalitesinden yoksunduk. Bu yüzden özellikle 10 numara yokluğunda pozisyon üretmek zordu. Kenan'ın bu sorumlulukları alması gerekiyor."
"Kenan Yıldız'ı oğlum gibi seviyorum ve biliyorum ki her an oyunun seyrini değiştirebilir. Kimse beni onun hazırlığı, karakteri ve rolüne olan uyumu konusunda şüphelendiremez. Ona bağırabilirim, o bizim 10 numaramız olduğunu biliyor. Uyumlu çalışıyoruz ve söylediklerime dikkat etmesi gerekiyor."