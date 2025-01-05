Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de eleştirilerin odağı oldu: "Türk Harry Potter büyüleyemedi"
Benfica'nın Portekiz Premier Ligi'nde Braga'ya mağlup olduğu mücadelede 67 dakika süre alan Kerem Aktürkoğlu, eleştirilerin odağı oldu. Milli oyuncunun düşen performansı Portekiz basınında yankı uyandırırken, Abola Gazetesi Kerem için "Türk Harry Potter'ın rakiplerini büyüleyemediği ve takımı yanlış kaleye koşmaya zorlayan kötü geçişler yaptığı beş veya altıncı maç oldu." ifadelerini kullandı.
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin 17. haftasında Braga'ya 2-1 mağlup oldu.
Benfica'da Orkun ve Kerem maça ilk 11'de başlarken, maçın 67. dakikasında Kerem yerini Andres Schjelderup'a bıraktı.