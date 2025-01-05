Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de eleştirilerin odağı oldu: "Türk Harry Potter büyüleyemedi"

"ETKİLİ OLAMADI"

Publico Gazetesi'nde ise Kerem için "Türk Milli futbolcunun formunda düşüş görüldü. Ligde ilk 10 maçında 6 gol atarak sezona ilham verici bir başlangıç yaptıktan sonra, o andan itibaren yalnızca bir gol attı. Bugün birçok pasta başarısız oldu ve Benfica ataklarında pek etkili olamadı." değerlendirmesi yapıldı.