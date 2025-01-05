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Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de eleştirilerin odağı oldu: "Türk Harry Potter büyüleyemedi"

Benfica'nın Portekiz Premier Ligi'nde Braga'ya mağlup olduğu mücadelede 67 dakika süre alan Kerem Aktürkoğlu, eleştirilerin odağı oldu. Milli oyuncunun düşen performansı Portekiz basınında yankı uyandırırken, Abola Gazetesi Kerem için "Türk Harry Potter'ın rakiplerini büyüleyemediği ve takımı yanlış kaleye koşmaya zorlayan kötü geçişler yaptığı beş veya altıncı maç oldu." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de eleştirilerin odağı oldu: "Türk Harry Potter büyüleyemedi" - 1

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Benfica, Portekiz Premier Ligi'nin 17. haftasında Braga'ya 2-1 mağlup oldu. 

Benfica'da Orkun ve Kerem maça ilk 11'de başlarken, maçın 67. dakikasında Kerem yerini Andres Schjelderup'a bıraktı. 

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Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de eleştirilerin odağı oldu: "Türk Harry Potter büyüleyemedi" - 2

Portekiz temsilcisindeki kariyerine goller ve asistlerle başlayan milli oyuncunun son maçlardaki performans düşüklüğü ise Portekiz basınına da yansıdı.

Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de eleştirilerin odağı oldu: "Türk Harry Potter büyüleyemedi" - 3

"KÖTÜ PAS"

Abola Gazetesi, futbolcuların performanslarının yer aldığı haberde en düşük puanı Kerem Aktürkoğlu'na verdi. 10 üzerinden 3 puan alan Kerem için "Kötü pas üstüne kötü pas." değerlendirmesi yapıldı.

Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de eleştirilerin odağı oldu: "Türk Harry Potter büyüleyemedi" - 4

"TÜRK HARRY POTTER BÜYÜLEYEMEDİ"

Gazete ayrıca milli futbolcu için "Türk Harry Potter'ın rakiplerini büyüleyemediği ve takımı yanlış kaleye koşmaya zorlayan kötü geçişler yaptığı beş veya altıncı maç oldu." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de eleştirilerin odağı oldu: "Türk Harry Potter büyüleyemedi" - 5

"SEZONUN EN BAŞARISIZ PERFORMANSI"

Mais Futebol da Kerem'in performansını eleştirdi ve "Türk oyuncu, Benfica adına belki de sezonun en başarısız performanslarından birini sergiledi. Bu sezon gösterdiği performansın çok uzağındaydı." yorumunu yaptı.

Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de eleştirilerin odağı oldu: "Türk Harry Potter büyüleyemedi" - 6

"ETKİLİ OLAMADI"

Publico Gazetesi'nde ise Kerem için "Türk Milli futbolcunun formunda düşüş görüldü. Ligde ilk 10 maçında 6 gol atarak sezona ilham verici bir başlangıç yaptıktan sonra, o andan itibaren yalnızca bir gol attı. Bugün birçok pasta başarısız oldu ve Benfica ataklarında pek etkili olamadı." değerlendirmesi yapıldı.

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