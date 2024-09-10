Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de manşetlerde: Ağız sulandırdı!
Portekiz basını, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 2. haftasında İzlanda'yı 3-1 yendiği maçta 3 gol atarak hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu'nu manşetlerine çıkardı. "Ağız sulandırdı" ifadesini kullanan Record gazetesi "Benfica'nın yeni transferi Aktürkoğlu'nun, Luz Stadı'na çıkmadan önce milli formasıyla büyük bir gösteri yaptığını" yazdı.
Portekiz spor basını İzlanda maçında hat-trick yapan Kerem'i manşetlerine çıkardı.
Record ve Ojogo gazeteleri Kerem Aktürkoğlu'nun başarısını manşetlerinden verirken, diğer gazeteler de iç sayfalarında geniş yer ayırdı.