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Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak'ın nişan görüntüleri sosyal medyaya sızdı (Ceren Azak kimdir?)

Benfica'da sergilediği performans ile adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu sessiz sedasız nişanlandı. Nişanlandığını sosyal medya hesabından duyuran Kerem Aktürkoğlu'nu mutlu gününde Galatasaray'da oynayan yakın arkadaşı Yunus Akgün de yalnız bırakmadı. Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak'ın nişan görüntüleri sosyal medyaya sızdı.

Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak'ın nişan görüntüleri sosyal medyaya sızdı (Ceren Azak kimdir?) - 1

A Milli Futbol Takımı ve Portekiz’in köklü kulüplerinden Benfica’nın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, özel hayatıyla gündeme geldi.

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Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak'ın nişan görüntüleri sosyal medyaya sızdı (Ceren Azak kimdir?) - 2

Aktürkoğlu, Kocaeli’de düzenlenen törenle nişanlandı.Galatasaraylı oyuncu Yunus Akgün de Kerem’i bu özel gününde yalnız bırakmadı. Milli futbolcunun müstakbel eşinin adının Ceren Azak olduğu açıklandı.

Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak'ın nişan görüntüleri sosyal medyaya sızdı (Ceren Azak kimdir?) - 3

Kocaeli'de yaşamını sürdüren Azak'ın Çocuk Gelişim mezunu olduğu ve Başiskele'deki bir özel eğitim merkezinde Çocuk Gelişimcisi olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak'ın nişan görüntüleri sosyal medyaya sızdı (Ceren Azak kimdir?) - 4

Kısa süre önce bir sosyal medya  platformunda canlı yayın açan Kerem, bir ilişkisinin olmadığından söz etmişti.

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