Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak'ın nişan görüntüleri sosyal medyaya sızdı (Ceren Azak kimdir?)
Benfica'da sergilediği performans ile adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu sessiz sedasız nişanlandı. Nişanlandığını sosyal medya hesabından duyuran Kerem Aktürkoğlu'nu mutlu gününde Galatasaray'da oynayan yakın arkadaşı Yunus Akgün de yalnız bırakmadı. Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak'ın nişan görüntüleri sosyal medyaya sızdı.
A Milli Futbol Takımı ve Portekiz’in köklü kulüplerinden Benfica’nın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, özel hayatıyla gündeme geldi.