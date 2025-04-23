Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den sonra Benfica'ya 3. Türk: Süper Lig devinden Portekiz'e
Süper Lig'de bu sezon çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş'ta genç futbolcu Semih Kılışçsoy, kendisinden beklenen patlamayı yapamadı. Milli futbolcu, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Portekiz devi Benfica'nın radarına girdi.
Trendyol Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon hedeflerinden oldukça uzakta kalan Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un da performansı beklenen düzeye çıkamamıştı.