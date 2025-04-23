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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den sonra Benfica'ya 3. Türk: Süper Lig devinden Portekiz'e

Süper Lig'de bu sezon çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş'ta genç futbolcu Semih Kılışçsoy, kendisinden beklenen patlamayı yapamadı. Milli futbolcu, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Portekiz devi Benfica'nın radarına girdi.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den sonra Benfica'ya 3. Türk: Süper Lig devinden Portekiz'e - 1

Trendyol Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon hedeflerinden oldukça uzakta kalan Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un da performansı beklenen düzeye çıkamamıştı.

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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den sonra Benfica'ya 3. Türk: Süper Lig devinden Portekiz'e - 2

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde de kendisine gelen şansları değerlendiremeyen genç yıldız adayına sürpriz bir talip çıktı.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den sonra Benfica'ya 3. Türk: Süper Lig devinden Portekiz'e - 3

Sabah'ın haberine göre milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Benfica, Semih Kılıçsoy'u takibe aldı.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den sonra Benfica'ya 3. Türk: Süper Lig devinden Portekiz'e - 4

Portekiz ekibinin Kılıçsoy'u sezon sonuna kadar izleyeceği ve oyuncunun performansına göre teklif yapıp yapmayacağına karar vereceği kaydedildi.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den sonra Benfica'ya 3. Türk: Süper Lig devinden Portekiz'e - 5

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 41 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den sonra Benfica'ya 3. Türk: Süper Lig devinden Portekiz'e - 6
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'den sonra Benfica'ya 3. Türk: Süper Lig devinden Portekiz'e - 7
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