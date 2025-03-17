Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü yere göğe sığdıramadılar: Bambaşka, muhteşem | Dünyaca ünlü kulübe gidecekler

"LAGE, ORKUN'A DOKUNDU"

Orkun Kökçü ise Kerem'e göre daha dengeli bir performans sergiliyor ve oyununu tabelaya yansıtmayı başarıyor. Benfica'daki etkisini değerlendirebilir misiniz?



RODRIGO QUERIDO/ NOTICIAS AO MINUTO: Orkun bu sezon Benfica'da büyük etki yarattı ve bence sezonun en önemli oyuncularından biri. Lizbon'daki ilk sezonunda hiç iyi değildi ve bunun sebeplerinden biri oynatılma tarzıydı. Roger Schmidt'in onu daha defansif pozisyonda oynatması, Orkun'un oyun tarzına uymuyordu. Dolayısıyla geçen sezonki düşük performansı, bu sezon başına kadar uzandı. Lage, Orkun'un bu kadar derinde oynamaması gerektiğini anlayınca daha hücuma yönelik bir görev verdi. Sonuç ortada, herkes görüyor. Kendisine uygun bir mevkide oynayan Orkun, daha mutlu ve takımın hücumunu belirleyici bir rolde. Bunun kanıtı da Rio Ave'ye attığı muhteşem gol oldu.