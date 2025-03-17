Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü yere göğe sığdıramadılar: Bambaşka, muhteşem | Dünyaca ünlü kulübe gidecekler
Portekiz Ligi takımlarından Benfica'da forma giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü, 3-2'lik galibiyetle ayrıldıkları Rio Ave maçında ağları sarsan isimler arasında yer aldı. Portekizli gazeteciler; iki futbolcunun performansı, Benfica'ya katkıları ve gelecekleri adına ntv.com.tr'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Portekiz Ligi'nin 26. haftasında Rio Ave deplasmanına çıkan Benfica, rakibini 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Orkun Kökçü, Pavlidis (P) ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Benfica'da forma giyen milli futbolculardan Orkun Kökçü ilk 11'de başladığı maçın 74. dakikasında yerini Renato Sanches'e bıraktı. Kerem Aktürkoğlu ise aynı dakikada Amdouni'nin yerine oyuna dahil oldu ve 80. dakikada takımına galibiyeti getiren golü attı.