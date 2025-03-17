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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü yere göğe sığdıramadılar: Bambaşka, muhteşem | Dünyaca ünlü kulübe gidecekler

Portekiz Ligi takımlarından Benfica'da forma giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü, 3-2'lik galibiyetle ayrıldıkları Rio Ave maçında ağları sarsan isimler arasında yer aldı. Portekizli gazeteciler; iki futbolcunun performansı, Benfica'ya katkıları ve gelecekleri adına ntv.com.tr'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü yere göğe sığdıramadılar: Bambaşka, muhteşem | Dünyaca ünlü kulübe gidecekler - 1

Portekiz Ligi'nin 26. haftasında Rio Ave deplasmanına çıkan Benfica, rakibini 3-2 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Orkun Kökçü, Pavlidis (P) ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Benfica'da forma giyen milli futbolculardan Orkun Kökçü ilk 11'de başladığı maçın 74. dakikasında yerini Renato Sanches'e bıraktı. Kerem Aktürkoğlu ise aynı dakikada Amdouni'nin yerine oyuna dahil oldu ve 80. dakikada takımına galibiyeti getiren golü attı.

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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü yere göğe sığdıramadılar: Bambaşka, muhteşem | Dünyaca ünlü kulübe gidecekler - 2

Portekizli gazeteciler, hem Kerem Aktürkoğlu hem de Orkun Kökçü'nün performansına ve geleceklerine ilişkin ntv.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü yere göğe sığdıramadılar: Bambaşka, muhteşem | Dünyaca ünlü kulübe gidecekler - 3

"KEREM ÖNEMLİ BİR İSİM, HAYAL KIRIKLIĞI NORMAL"

Soru: Kerem Aktürkoğlu son dönemde düşen performansı nedeniyle eleştiriliyordu ancak son maçta attığı golle işleri tersine çevirmiş gibi gözüküyor. Şu anda sizin ve taraftarların ona bakış açısı nasıl?

RODRIGO COIMBRA/FLASHSCORE.PT: Kerem Aktürkoğlu, Benfica ve Portekiz Ligi özelinde net olarak öne çıkan bir futbolcu. Rio Ave maçında attığı gol gibi birçok önemli gol attı. Geçiş oyunundaki hızına ek olarak defansif katkısı da göz ardı edilemeyecek derecede iyi. Takıma önemli bir denge katıyor. Benfica taraftarları, takımdaki taraftarlarından beklentilerinin yüksek olmasıyla bilinir. Kerem'in harika başlangıcından sonraki form düşüklüğünün taraftarlarda hayal kırıklığı yaratması bence anlaşılabilir bir durum. Bu tutarsızlık, iniş çıkışlar olmamış olsaydı, Kerem Aktürkoğlu için İngiltere, İtalya ve İspanya gibi liglerde bulunan üst düzey takımlarda forma giyme ihtimali körüklenecekti.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü yere göğe sığdıramadılar: Bambaşka, muhteşem | Dünyaca ünlü kulübe gidecekler - 4

"BENFICA TARAFTARI HER ZAMAN DAHA FAZLASINI İSTER"

MARCO GONÇALVES/O JOGO: Kerem'in sezona çok iyi başlamasının ve hatta olumlu anlamda sürpriz yapmasının ardından taraftarların beklentileri yükseldi ve herhangi bir oyuncunun bu seviyede kalabilmesi zordu. Bir dönem fiziksel olarak da bitkinlik belirtileri gösterdiği oluyordu. Rio Ave'ye karşı oynanan maçta gol atması çok önemliydi. Özellikle son dönemde gol yollarında yaşadığı problem sonrası attığı gol, ona cesaret verecektir. Di Maria sakatlığı nedeniyle kadroda yok. Kerem, sağ kanatta da iyi maçlar çıkardı. Ancak tabii ki Benfica taraftarlarının beklentileri her zaman yüksek ve her zaman daha fazlasını istiyorlar.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü yere göğe sığdıramadılar: Bambaşka, muhteşem | Dünyaca ünlü kulübe gidecekler - 5

"BU GOL, ONA CESARET VERECEK"

PEDRO BARATA/TRIBUNA EXPRESSO: Kerem, Benfica'ya geldiğinde inanılmaz bir etki yarattı. Takım çok iyi durumda değildi ve gelir gelmez gol atmaya başladı. İlk 2 ayını harika geçirdi. Başlarda gol atarak formunun zirvesine çıktı ancak düşüşe geçtiğinde performansı gözle görülür seviyede indi. Aynı zamanda Bruma, Dahl, Amdouni ve Schjelderup'un da yükselen formu Kerem Aktürkoğlu'nun işini zorlaştırdı. Benfica'nın kadrosu çok yüksek standartlarda ve Kerem'in kendisine yer bulması kolay değil. Ancak dünkü gol çok önemliydi ve ona sezonun kalan bölümünü harika bir şekilde geçirmesi için cesaret verecek.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü yere göğe sığdıramadılar: Bambaşka, muhteşem | Dünyaca ünlü kulübe gidecekler - 6

"KEREM'İN FORMA GİYEMEME SEBEBİ..."

RODRIGO QUERIDO/ NOTICIAS AO MINUTO: Kerem, Benfica formasıyla sezona iyi başladı, çok sayıda gol attı ve skor katkısı yaptı. Ancak daha sonra performansında düşüş yaşadı. Andreas Schjelderup'un da formayı kapmasıyla gösterdiği iyi performans, Kerem'in teknik direktör Lage tarafından ilk 11'deki yerini kaybetmesine neden oldu. Lage, takım savunmasına da yardımcı olabilecek kanat oyuncuları istiyor. Kerem ise bu konuda biraz zorluk yaşıyor. Dolayısıyla forma süresinde bir azalma söz konusu. Hafta sonu Rio Ave'ye attığı gol, sadece Türk Milli Takımı'ndaki yerine değil, Benfica'daki formasına da yansıyabilir. Kerem, Benfica taraftarları tarafından her zaman sevilen bir isim ve sezonun son bölümüne girilirken, taraftarların ona daha fazla ilgi göstereceğini düşünüyorum.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü yere göğe sığdıramadılar: Bambaşka, muhteşem | Dünyaca ünlü kulübe gidecekler - 7

"LAGE, ORKUN'A DOKUNDU"

Orkun Kökçü ise Kerem'e göre daha dengeli bir performans sergiliyor ve oyununu tabelaya yansıtmayı başarıyor. Benfica'daki etkisini değerlendirebilir misiniz?

RODRIGO QUERIDO/ NOTICIAS AO MINUTO: Orkun bu sezon Benfica'da büyük etki yarattı ve bence sezonun en önemli oyuncularından biri. Lizbon'daki ilk sezonunda hiç iyi değildi ve bunun sebeplerinden biri oynatılma tarzıydı. Roger Schmidt'in onu daha defansif pozisyonda oynatması, Orkun'un oyun tarzına uymuyordu. Dolayısıyla geçen sezonki düşük performansı, bu sezon başına kadar uzandı. Lage, Orkun'un bu kadar derinde oynamaması gerektiğini anlayınca daha hücuma yönelik bir görev verdi. Sonuç ortada, herkes görüyor. Kendisine uygun bir mevkide oynayan Orkun, daha mutlu ve takımın hücumunu belirleyici bir rolde. Bunun kanıtı da Rio Ave'ye attığı muhteşem gol oldu.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü yere göğe sığdıramadılar: Bambaşka, muhteşem | Dünyaca ünlü kulübe gidecekler - 8

"BAMBAŞKA BİR İVME KAZANDI"

RODRIGO COIMBRA/FLASHSCORE.PT: Orkun Kökçü, Portekiz'e Benfica'nın en pahalı transferlerinden biri olma baskısı ve yükünü taşıyarrak geldi. 25 milyon euro, bir Portekiz kulübü için önemli bir para. Bu yüzden ondan beklentiler doğal olarak çok yüksekti. Roger Schimidt'in sistemine kendini adapte etmekte biraz zorlansa da Bruno Lage'nin gelişiyle bambaşka bir ivme kazandı. Lage ona hücumda ve oyun kurma açısından çok daha fazla özgürlük vererek takıma etkisini artırmayı başardı. Bugün takımın hücum dinamiklerinde önemli bir parça. Ayrıca uzak mesafeden şut atma yeteneğiyle öne çıkıyor. Ancak hala potansiyelinin tamamını göremedik sanırım.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü yere göğe sığdıramadılar: Bambaşka, muhteşem | Dünyaca ünlü kulübe gidecekler - 9

"ÜST SEVİYEDEKİ MAÇLARDA PEK DE İYİ DEĞİL"

PEDRO BARATA/TRIBUNA EXPRESSO: Orkun, Benfica'ya çok yüksek beklentilerle geldi. Benfica tarihinin en pahalı transferiydi ve Enzo Fernandez'in boşluğunu doldurmak için görevlendirildi. Aynı katkıyı vermesi bekleniyordu ancak o farklı bir oyuncu. Orta sahayı domine etme konusunda o kadar yetenekli değil. Bu yüzden ilk yılında taraftarlarda onun için biraz hayal kırıklığı oluştu. Ancak bugün herkes onun futbolculuğunu kabul etmiş durumda. Küçük takımlara karşı oynanan maçlarda yeteneklerini çok rahat sergileyebiliyor, ceza sahasına giriyor, şut atıyor ya da asist yapabiliyor. Ancak üst seviyedeki maçlarda, topun olmadığı bölümde pek de iyi değil.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü yere göğe sığdıramadılar: Bambaşka, muhteşem | Dünyaca ünlü kulübe gidecekler - 10

"İYİ BİR FORM YAKALADI"

MARCO GONÇALVES/O JOGO: Orkun Kökçü; takımın önemli bir futbolcusu ve Bruno Lage, onun yeteneklerini gerçekten beğeniyor. Daha geride oynamasına rağmen Benfica'nın oyununda en güvenilen isimlerden biri o. Rio Ave'ye karşı harika bir gol atıp, iyi paslarla takımını atağa kaldırarak kalitesini ortaya koydu. İyi bir form yakaladı ve gol atmaya da başladı.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü yere göğe sığdıramadılar: Bambaşka, muhteşem | Dünyaca ünlü kulübe gidecekler - 11

"ORKUN KÖKÇÜ, ELİT SEVİYEYE DAHA YAKIN"

Soru: İki oyuncunun da bir sonraki durağı Avrupa'nın elit kulüpleri olabilir mi?


RODRIGO COIMBRA/FLASHSCORE.PT: "Dürüst olmak gerekirse bu senaryonun Orkun Kökçü adına gerçekleşme ihtimalini daha yüksek görüyorum. Hatta bir dönem Liverpool ile adı anılmıştı. Henüz tam olarak hazır olduğunu düşünmüyorum ancak hala genç olması ve özellikle fiziksel dayanıklılık açısından gelişme potansiyeline sahip olması, daha istikrarlı bir oyuncu olmasına yardımcı olabilkir. Beklenen gelişimi gösterirse "elit seviyedeki" takımlara gidebilir. Benfica'nın da birçok oyuncuyu geliştirme geleneği olduığunu belirtmemde fayda var. Bu nedenle sadece kulüp için bile önemli futbolcular olmalaı iyiye işaret."

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü yere göğe sığdıramadılar: Bambaşka, muhteşem | Dünyaca ünlü kulübe gidecekler - 12

"ORKUN LIVERPOOL İLE ANILIYOR, KEREM..."

MARCO GONÇALVES/O JOGO: Benfica'nın büyük kulüplere oyuncu satma geleneği var ve bunun gelecekte de devam etmesi çok olası. Benfica, Orkun'a çok büyük yatırımlar yaptı ve onu transfer etmek isteyen kulübün -bonservis ne olursa olsun- büyük liglerden bir kulüp olması gerekiyor. Arne Slot'la geçmişteki bağlantısı nedeniyle Liverpool ile anılıyor. Kerem'e gelince... Eğer eski formuna dönerse gelecekte üst liglerdeki kulüplerin hedefi olabileceğini düşünüyorum.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü yere göğe sığdıramadılar: Bambaşka, muhteşem | Dünyaca ünlü kulübe gidecekler - 13

"İKİSİ DE BAŞARILI OLABİLECEK HER ŞEYE SAHİP"

RODRIGO QUERIDO/ NOTICIAS AO MINUTO: Evet, her iki oyuncunun da Avrupa futbolunun üst düzey bir takımında başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu düşünüyorum. İkisi de bu sezon Benfica formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi ve yüksek baskı altında iyi reaksiyon gösterdi. Bu ikili, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi galibiyetlerinde de belirleyici rol oynamıştı. İster bu yaz, ister gelecekte olsun ikisinin de Avrupa futbolunun elit kulüplerinde forma giyebilecek ve başarılı olabilecek her şeye sahip olduklarını düşünüyorum.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü yere göğe sığdıramadılar: Bambaşka, muhteşem | Dünyaca ünlü kulübe gidecekler - 14

"ELİT SEVİYEYE SIÇRAMA YAPACAKLARINI DÜŞÜNMÜYORUM"

PEDRO BARATA/TRIBUNA EXPRESSO: İki futbolcunun sonraki duraklarının elit kulüpler olacağını düşünmüyorum. Tam olarak genç yetenek sayılmazlar. Kariyerlerinin zirvesinde sayılırlar. İyi oyuncular, Benfica'ya katkı veriyorlar ancak üst seviyedeki kulüplere sıçrama yapacaklarına inanmıyorum. Elbette Benfica, oyuncularını büyük liglere satan bir kulüp. Ayrılmaları durumunda İngiltere ya da İspanya'ya gidebileceklerine inanıyorum. Ancak Şampiyonlar Ligi'nin favorilerine sıçrama yapabileceklerini sanmıyorum.

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