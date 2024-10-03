Kerem Aktürkoğlu’ndan Benfica kariyerine etkileyici başlangıç
Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu Portekiz ekibindeki kariyerine etkileyici bir başlangıç yaptı. Milli futbolcu, yeni takımında çıktığı 5 resmi maçta 4 gol, 2 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.
Galatasaray formasını 4 yıl giydikten sonra Portekiz’in Benfica takımına transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yeni ekibindeki kariyerinin başlangıcında ortaya koyduğu performansla şimdiden dikkatleri üzerine çekti.