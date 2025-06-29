Khamzat Chimaev maçı ne zaman? Khamzat Chimaev - Dricus Du Plessis maç bilgileri
UFC CEO’su Dana White,yaptığı açıklamada Dricus Du Plessis ile Khamzat Chimaev arasında gerçekleşecek orta sıklet unvan maçının UFC 319’un ana etkinliği olacağını duyurdu. . Bu organizasyon, UFC’nin 2019’dan bu yana Chicago’da gerçekleştireceği ilk etkinlik olacak. Peki, Khamzat Chimaev maçı ne zaman?
Undefeated Rus-İsveçli UFC yıldızı Khamzat "Borz” Chimaev, büyük bir adım daha atıyor. UFC 319 ana etkinliğinde şampiyon Dricus Du Plessis ile orta sıklet dünya unvanı için karşılaşacak. Bu unutulmaz karşılaşma, 16 Ağustos 2025 tarihinde Chicago’da, United Center’da gerçekleşecek.