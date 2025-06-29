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Khamzat Chimaev maçı ne zaman? Khamzat Chimaev - Dricus Du Plessis maç bilgileri

UFC CEO’su Dana White,yaptığı açıklamada Dricus Du Plessis ile Khamzat Chimaev arasında gerçekleşecek orta sıklet unvan maçının UFC 319’un ana etkinliği olacağını duyurdu. . Bu organizasyon, UFC’nin 2019’dan bu yana Chicago’da gerçekleştireceği ilk etkinlik olacak. Peki, Khamzat Chimaev maçı ne zaman?

Khamzat Chimaev maçı ne zaman? Khamzat Chimaev - Dricus Du Plessis maç bilgileri - 1

Undefeated Rus-İsveçli UFC yıldızı Khamzat "Borz” Chimaev, büyük bir adım daha atıyor. UFC 319 ana etkinliğinde şampiyon Dricus Du Plessis ile orta sıklet dünya unvanı için karşılaşacak. Bu unutulmaz karşılaşma, 16 Ağustos 2025 tarihinde Chicago’da, United Center’da gerçekleşecek.

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Khamzat Chimaev maçı ne zaman? Khamzat Chimaev - Dricus Du Plessis maç bilgileri - 2

Bu UFC PPV etkinliği, 16 Ağustos’ta Chicago’daki United Center salonunda düzenlenecek. Bu organizasyon, UFC’nin 2019’dan bu yana Chicago’da gerçekleştireceği ilk etkinlik olacak.

Khamzat Chimaev maçı ne zaman? Khamzat Chimaev - Dricus Du Plessis maç bilgileri - 3

KEMERİNİ KORUMAYA ÇALIŞACAK

Güney Afrikalı dövüşçü Dricus Du Plessis (23 galibiyet – 2 mağlubiyet), bu maçla birlikte üçüncü kez kemerini korumaya çalışacak. 2024 yılında Sean Strickland’a karşı aldığı bölünmüş karar galibiyetiyle şampiyon olmuş, ardından Israel Adesanya ve Strickland’a karşı yaptığı iki kemer savunmasını da başarıyla tamamlamıştı. Du Plessis şu anda 11 maçlık galibiyet serisi içinde, UFC’de ise 9-0’lık namağlup bir performansa sahip.

Khamzat Chimaev maçı ne zaman? Khamzat Chimaev - Dricus Du Plessis maç bilgileri - 4

Khamzat Chimaev (14-0) içinse bu unvan maçı uzun zamandır beklenen bir fırsat. Çeçen asıllı dövüşçü, 2020 yılında UFC’de ilk iki maçını sadece 10 gün arayla kazanarak büyük ses getirmişti. Ancak sonraki dönemde çeşitli nedenlerle aktifliğini sürdüremedi. 2020 yılında, COVID-19 kaynaklı sağlık sorunları sebebiyle emekli olmayı bile düşündüğünü kamuoyuyla paylaşmıştı.

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