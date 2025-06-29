Khamzat Chimaev maçı ne zaman? Khamzat Chimaev - Dricus Du Plessis maç bilgileri

KEMERİNİ KORUMAYA ÇALIŞACAK

Güney Afrikalı dövüşçü Dricus Du Plessis (23 galibiyet – 2 mağlubiyet), bu maçla birlikte üçüncü kez kemerini korumaya çalışacak. 2024 yılında Sean Strickland’a karşı aldığı bölünmüş karar galibiyetiyle şampiyon olmuş, ardından Israel Adesanya ve Strickland’a karşı yaptığı iki kemer savunmasını da başarıyla tamamlamıştı. Du Plessis şu anda 11 maçlık galibiyet serisi içinde, UFC’de ise 9-0’lık namağlup bir performansa sahip.