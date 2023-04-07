Kilo almak için spora başladı "Avrupa Şampiyonu" oldu

"BU SPORLA BENİM MÜCADELE RUHUM GELİŞTİ"



Spor sayesinde insanlarla iletişiminin geliştiğini söyleyen Nergis, "Bu sporla benim mücadele ruhum gelişti. Normalde sessiz sakin bir insandım ama şu an herkese karşı açık oldum. Özgüvenim arttı. İnsanlarla iletişimim gelişti. Ailem bu spora başlamama çok karşıydı. Hala da biraz karşılar. Zayıf olduğum için istemiyorlar. Ben şampiyon oldukça, Avrupa Şampiyonası’na gittikçe beni desteklemeye başladılar. Madalya kazanınca ailem çok mutlu oldu. Başlarda onlar benim bu yerlere kadar geleceğimi düşünmüyorlardı. Hepsi duygulandı ve çok sevindiler." dedi.