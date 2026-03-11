"Kim bu Noa Lang?" Galatasaray Liverpool'u devirdi, spor yazarları değerlendirdi

"Liverpool'u da dağıttı"

"Hakikaten bu sezon Avrupa kupalarında Galatasaray destan yazıyor. Kolay bir iş değil, üç gün önce derbi oynadın. Oyunun üçte birlik kısmında on kişiyle mücadele ettin. İster istemez bir yorgunluk olur; ama dün gece O Liverpool karşısında ortaya konan mücadeleyi görünce bu takıma saygı duymamak mümkün değil.

Maalesef Türkiye’de futbol iklimi çok kötü. Liverpool maçında bakıyorsun İspanyol hakem yönetimiyle resital sunuyor. İki takımın futbolcuları da birbirlerine tekme atmadan, sahtekarlık yapmadan her şeylerini sahaya koyuyorlar. Galatasaray da bu ortamda gerçekten ülkeyi çok iyi temsil ediyor.

İlk yarı Jakobs ile Lang neler yaptı! İngiliz ekibinin sağ tarafı çöktü. Osimhen gol atmamasına rağmen golün pasını verdi. Ceza sahası içinde dolaştığı zaman Liverpool defansı resmen panik yapıyordu.

“Maçın kahramanlarından biri de Sara”

Bu maçın kahramanlarından biri de Sara’ydı. Herhalde Brezilya Milli Takımı’na seçileceğinin haberi geldikten sonra sahada basmadık yer bırakmadı. Yani şöyle diyeyim; 1 milyar 250 milyon euroluk Liverpool’da ne bir Sara vardı ne de bir Osimhen. Sarı-kırmızılıların kadrosu gerçekten Süper Lig üzerinde bir kaliteye sahip.

Tabii bu kabul edilmiyor. Biz haftanın 4-5 gününü hakemleri eleştirmekle geçiriyoruz. Hakemler Galatasaray’a kıyak yapıyormuş. Öyle bir senaryo. Eleştiren eleştirene, hakaret eden edene... İşin aslı o değil. Avrupa kupalarında bu takımın nasıl top oynadığını görünce insanların nezaketen biraz susması lazım. Ben artık kimseyi eleştirmiyorum. Çünkü burada atış serbest.

“Siz skora bakmayın, en az üç fark olması lazımdı”

Sonuçta muhteşem bir taraftar... Hele Osimhen’e yaptıkları koreografi hepimizi duygulandırdı. Sahada her şeyini ortaya koyan futbolcular ilk maçta galip gelerek avantaj da sağladılar. Siz skora bakmayın. En az üç fark olması lazımdı. Cim Bom’u alkışlıyorum." Osman Şenher-Milliyet