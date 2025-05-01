Kim Min-Jae, Fenerbahçe'ye transfer yapıyor: Kore'nin parlayan yıldızı
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam edileceğini açıklamış ve transferlerin Portekizli çalıştırıcının talebine göre yapılacağını duyurmuştu. Yeni sezon çalışmalarına da şimdiden start veren sarı - lacivertli kurmaylar, eski futbolcusu Kim Min-Jae'den transfer için destek gördü. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ancak rakibi Galatasaray'ın puan kaybını bekleyen Fenerbahçe'de yeni sezon için hedeflenen mutlak şampiyonluk parolası doğrultusunda çalışmalar başladı.