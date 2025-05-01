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Kim Min-Jae, Fenerbahçe'ye transfer yapıyor: Kore'nin parlayan yıldızı

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam edileceğini açıklamış ve transferlerin Portekizli çalıştırıcının talebine göre yapılacağını duyurmuştu. Yeni sezon çalışmalarına da şimdiden start veren sarı - lacivertli kurmaylar, eski futbolcusu Kim Min-Jae'den transfer için destek gördü. İşte detaylar...

Kim Min-Jae, Fenerbahçe'ye transfer yapıyor: Kore'nin parlayan yıldızı - 1

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ancak rakibi Galatasaray'ın puan kaybını bekleyen Fenerbahçe'de yeni sezon için hedeflenen mutlak şampiyonluk parolası doğrultusunda çalışmalar başladı.

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Kim Min-Jae, Fenerbahçe'ye transfer yapıyor: Kore'nin parlayan yıldızı - 2

Teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam kararı alan ve Portekizli çalıştırıcının raporlarıyla transfer harekatına start veren sarı - lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı.

Kim Min-Jae, Fenerbahçe'ye transfer yapıyor: Kore'nin parlayan yıldızı - 3

Fanatik'in haberine göre kanat oyuncusu alma hedefi olan Fenerbahçe'nin listenin başına yazdığı isim PSG forması giyen Kang-in Lee...

Kim Min-Jae, Fenerbahçe'ye transfer yapıyor: Kore'nin parlayan yıldızı - 4

Sarı - lacivertli yönetimin, 24 yaşındaki futbolcu için teklif yapma kararı aldığı kaydedildi.

Kim Min-Jae, Fenerbahçe'ye transfer yapıyor: Kore'nin parlayan yıldızı - 5

Fenerbahçe'nin Milan Skriniar'ın bonservisini almak için PSG ile masaya oturacağı ve bu görüşmeler sırasında Lee'yi de kiralamak için vites artıracağı ifade edildi.

Kim Min-Jae, Fenerbahçe'ye transfer yapıyor: Kore'nin parlayan yıldızı - 6

Öte yandan sarı - lacivertlilerin Jose Mourinho kozunun yanı sıra Kim Min-Jae'yi de devreye sokmayı planladığı aktarıldı. Kim Min-Jae'nin de milli takımdan arkadaşını arayarak Fenerbahçe'ye gitmesi yönünde tavsiye vereceği belirtildi.

Kim Min-Jae, Fenerbahçe'ye transfer yapıyor: Kore'nin parlayan yıldızı - 7

Bu sezon PSG formasıyla 43 maça çıkan Lee, 6 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

Kim Min-Jae, Fenerbahçe'ye transfer yapıyor: Kore'nin parlayan yıldızı - 8
Kim Min-Jae, Fenerbahçe'ye transfer yapıyor: Kore'nin parlayan yıldızı - 9
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