664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri (Başpehlivanlık güreşleri) ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Geçen yıl CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde ilk 32'ye giren başpehlivanlar lig performanslarına göre 8'erli 4 torbaya ayrıldı. Bu yıl ligin ilk üç ayağında en çok puan toplayan isimler arasından da ilave bir torba oluşturuldu.