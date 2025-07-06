664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri (Başpehlivanlık güreşleri) ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kırkpınar güreşlerinde sona gelindi ve başpehlivan için nefesler tutuldu. Türk geleneksel sporlarının en köklü organizasyonlarından biri olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 664. kez Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda güreş severlerle buluşuyor. Pehlivanların kıyasıya mücadele ettiği bu büyük organizasyonda, başpehlivanlık için ter dökülecek final karşılaşması canlı olarak ekrana gelecek. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri (Başpehlivanlık güreşleri) ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için heyecanlı bekleyiş 4 Temmuz'da sona ermişti. Güreş severlerin ilgi gösterdiği organizasyonda final heyecanı yaşanıyor. 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde baş kategorisi müsabakaları, öğle saatlerinde başlıyor.