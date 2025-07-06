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664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri (Başpehlivanlık güreşleri) ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kırkpınar güreşlerinde sona gelindi ve başpehlivan için nefesler tutuldu. Türk geleneksel sporlarının en köklü organizasyonlarından biri olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 664. kez Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda güreş severlerle buluşuyor. Pehlivanların kıyasıya mücadele ettiği bu büyük organizasyonda, başpehlivanlık için ter dökülecek final karşılaşması canlı olarak ekrana gelecek. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri (Başpehlivanlık güreşleri) ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri (Başpehlivanlık güreşleri) ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için heyecanlı bekleyiş 4 Temmuz'da sona ermişti. Güreş severlerin ilgi gösterdiği organizasyonda final heyecanı yaşanıyor. 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde baş kategorisi müsabakaları,  öğle saatlerinde başlıyor.

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664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri (Başpehlivanlık güreşleri) ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

Geçen yıl CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde ilk 32'ye giren başpehlivanlar lig performanslarına göre 8'erli 4 torbaya ayrıldı. Bu yıl ligin ilk üç ayağında en çok puan toplayan isimler arasından da ilave bir torba oluşturuldu.

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri (Başpehlivanlık güreşleri) ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Başpehlivanlık ilk tur karşılaşmaları 5 Temmuz Cumartesi, saat 13:00'de başlyacak. 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık finali ise 6 Temmuz Pazar günü saat 17.30’da TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Cumartesi günü saat 13.00’te başlayan çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarının ardından, altın kemerin yeni sahibi bu kıran kırana mücadele sonunda belli olacak. Festival boyunca TRT Spor ve TRT Spor Yıldız’dan kesintisiz naklen yayınla izleyiciler er meydanının nabzını tutacak.

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri (Başpehlivanlık güreşleri) ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 4

YENİ SİSTEM

Yeni sisteme göre birinci, ikinci ve üçüncü torbadaki pehlivanlar, ilk tur müsabakalarında güreş tutmayacak.

Dördüncü torba ile beşinci torbadaki başpehlivanlar, birinci tur müsabakalarını gerçekleştirecek.

İkinci turda 32 başpehlivan eşleşecek.

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri (Başpehlivanlık güreşleri) ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 5

PEHLİVANLARIN YER ALIDIĞI TORBALAR

Pehlivanların yer aldığı torbalar şöyle:

Birinci torba: Enes Doğan, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Erkan Taş, Ali İhsan Batmaz, Serdar Yıldırım

İkinci torba: Kemal Şahin, Feyzullah Aktürk, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Osman Kan, Cengizhan Şimşek, İsmail Koç, Yıldıray Akın

Üçüncü torba: Mehmet Yeşil Yeşil, Yıldıray Pala, Mustafa Taş, Ünal Karaman, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Balcı, Mustafa Doğan Özkaya, Nedim Gürel

Dördüncü torba: Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Yalçın Üncül, Furkan Durmuş Altın, Osman Aynur, Mustafa Batu, Özkan Yılmaz, Seçkin Duman

Beşinci torba: Abdullah Güngör, Rıza Yıldırım, Hamza Köseoğlu, Turan Balaban, Tolga Turan, Onur Balcı, Salih Erinç, Ali Güngör Ekin

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