Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? 664.Kırkpınar Yağlı Güreşleri takvimi
Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım sürüyor. Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak organizasyonda 40 başpehlivan kol bağlayacak. CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde geçen yıl ilk 32'de yer alan başpehlivanlar, Kırkpınar'a doğrudan katılacak. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman?
Türkiye’nin en eski sportif geleneklerinden biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 664. kez Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda güreşseverlerle buluşacak. Festivalin hazırlıkları tam gaz sürüyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Fetivali, her yıl olduğu gibi bu sene de 30 Haziran - 6 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Güreşler ise 4-6 Temmuz'da yapılacak.