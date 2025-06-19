Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? 664.Kırkpınar Yağlı Güreşleri takvimi

Türkiye’nin en eski sportif geleneklerinden biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 664. kez Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda güreşseverlerle buluşacak. Festivalin hazırlıkları tam gaz sürüyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Fetivali, her yıl olduğu gibi bu sene de 30 Haziran - 6 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Güreşler ise 4-6 Temmuz'da yapılacak.