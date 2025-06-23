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Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, nerede? 664. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri torbalar: Başpehlivanlık ödülü belli mi?

Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin bu sene 664'üncüsü düzenleniyor. 40 pehlivanın güreşeceği Kırkpınar Güreşleri Festivali ise 30 Haziran'da başlıyor. Pehlivanlar 5 ayrı torbada yer aldı. Değişen formatla beraber geçtiğimiz dönemde CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde ilk 32'de yer alan pehlivanlar Kırkpınar'a doğrudan gidebiliyor. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık ödülü ne kadar?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, nerede? 664. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri torbalar: Başpehlivanlık ödülü belli mi? - 1

Edirne Sarayiçi'nde başpehlivanlık için kıran kırana mücadele verecek olan güreşçilerin torbaları belli oldu. 40 pehlivanın yer alacağı Kırkpınar Güreşlerine katılacak son 8 pehlivan da belirlendi. Güreş takipçileri ise ''Kırkpınar Güreşleri başpehlivanlık ödülü ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor.

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Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, nerede? 664. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri torbalar: Başpehlivanlık ödülü belli mi? - 2

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali 30 Haziran- 6 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kırkpınar Yağlı Güreşleri de 4-5-6 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Yağlı güreşler Edirne'nin Sarayiçi bölgesinde yapılır.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, nerede? 664. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri torbalar: Başpehlivanlık ödülü belli mi? - 3

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yer alacak 40 pehlivanın yer aldığı torbalar da belli oldu.

Birinci torba: Enes Doğan, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Erkan Taş, Ali İhsan Batmaz, Serdar Yıldırım

İkinci torba: Kemal Şahin, Feyzullah Aktürk, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Osman Kan, Cengizhan Şimşek, İsmail Koç, Yıldıray Akın

Üçüncü torba: Mehmet Yeşil Yeşil, Yıldıray Pala, Mustafa Taş, Ünal Karaman, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Balcı, Mustafa Doğan Özkaya, Nedim Gürel

Dördüncü torba: Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Yalçın Üncül, Furkan Durmuş Altın, Osman Aynur, Mustafa Batu, Özkan Yılmaz, Seçkin Duman

Beşinci torba: Abdullah Güngör, Rıza Yıldırım, Hamza Köseoğlu, Turan Balaban, Tolga Turan, Onur Balcı, Salih Erinç, Ali Güngör Ekin

Eşleşme sistemine göre, alt torbada yer alan pehlivan üst torbada karşılaştığı rakibini yenerse bir sonraki turda kuraya üst torbadan katılmaya hak kazanıyor. Yani 4.torbada bulunan pehlivanın ilk turda 1. torbadaki rakibine karşı galip gelmesi halinde bir sonraki turda onun yerini alarak kuraya 1. torbadan katılıyor.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, nerede? 664. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri torbalar: Başpehlivanlık ödülü belli mi? - 4

2025 BAŞPEHLİVANLIK ÖDÜLÜ BELLİ Mİ NE KADAR?

Bu sene 664'üncüsü düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki para ödülleri henüz duyurulmadı. 2024 yılı ödülleri şöyleydi:

"Türkiye'nin başpehlivanı" unvanı alan sporcuya 550 bin lira, bu boyun ikincisine 275 bin lira, üçüncülere de 140'ar bin lira ödül verildi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, nerede? 664. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri torbalar: Başpehlivanlık ödülü belli mi? - 5

Başaltı boy birincisi 70 bin, büyük orta birincisi 40 bin, küçük orta büyük boy birincisi 30 bin, küçük orta küçük boy birincisi 20 bin, deste büyük boy birincisi 15 bin, deste orta boy birincisi 12 bin, deste küçük boy birincisi 10 bin, ayak ve tozkoparan birinciler 8 bin, teşvik boy birincilerine 6 bin, minik boy birincileri 5 bin lira ödül almaya hak kazandı.

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