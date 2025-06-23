Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, nerede? 664. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri torbalar: Başpehlivanlık ödülü belli mi?
Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin bu sene 664'üncüsü düzenleniyor. 40 pehlivanın güreşeceği Kırkpınar Güreşleri Festivali ise 30 Haziran'da başlıyor. Pehlivanlar 5 ayrı torbada yer aldı. Değişen formatla beraber geçtiğimiz dönemde CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde ilk 32'de yer alan pehlivanlar Kırkpınar'a doğrudan gidebiliyor. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık ödülü ne kadar?
Edirne Sarayiçi'nde başpehlivanlık için kıran kırana mücadele verecek olan güreşçilerin torbaları belli oldu. 40 pehlivanın yer alacağı Kırkpınar Güreşlerine katılacak son 8 pehlivan da belirlendi. Güreş takipçileri ise ''Kırkpınar Güreşleri başpehlivanlık ödülü ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor.