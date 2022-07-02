Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün

Haberler - Anadolu Ajansı 02.07.2022 - 13:24 | Son Güncelleme : 02.07.2022 - 13:26
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2. gün güreşleriyle devam ediyor.
Günün ilk güreşleri Minik-1 boy dördüncü tur müsabakalarıyla başladı. Minik boyda mücadele eden 32 pehlivan anonsla Er Meydanı'na geldi.
Yağlanan minik pehlivanlar cazgırın salavatıyla peşreve çıktı. Ardından eşleriyle güreşe tutuştu.
Organizasyonun öğle seansında 54 başpehlivan da çayıra çıkacak. Başpehlivanlar çekilecek kura sonrası mücadeleye başlayacak.
Güreşlerde başpehlivanlık final mücadelesi yarın yapılacak.
Öte yandan kentteki yoğunluk da devam ediyor.
Kentteki otellerin aylar öncesinden rezervasyonları tamamlanınca güreş izlemeye gelen çoğu kişi, konaklamaya yer bulamadı.
Yer bulamayanlar da cami avluları ve er meydanına yakın alanlara kimi battaniye üstünde kimi çadır kurarak konakladı.
Geçmişte "Bedava Palas" olarak adlandırılan Selimiye Meydanı çevresinde görülmeye alışık olan manzara meydan düzenlemesi nedeniyle bu yıl gerçekleşmedi.
Meydanda konaklayamayan güreşseverler, "Çimen Palas" diye tabir ettikleri diğer alanlara kamp kurdu.