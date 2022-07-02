NTV.COM.TR’ye geri dön

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları yapılıyor. Başpehlivan yarın yapılacak final mücadelesi ile belli olacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.07.2022 - 13:24 | Son Güncelleme : 02.07.2022 - 13:26

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 1

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2. gün güreşleriyle devam ediyor.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 2

Günün ilk güreşleri Minik-1 boy dördüncü tur müsabakalarıyla başladı. Minik boyda mücadele eden 32 pehlivan anonsla Er Meydanı'na geldi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 3

Yağlanan minik pehlivanlar cazgırın salavatıyla peşreve çıktı. Ardından eşleriyle güreşe tutuştu.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 4

Organizasyonun öğle seansında 54 başpehlivan da çayıra çıkacak. Başpehlivanlar çekilecek kura sonrası mücadeleye başlayacak.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 5

Güreşlerde başpehlivanlık final mücadelesi yarın yapılacak.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 6

Öte yandan kentteki yoğunluk da devam ediyor.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 7

Kentteki otellerin aylar öncesinden rezervasyonları tamamlanınca güreş izlemeye gelen çoğu kişi, konaklamaya yer bulamadı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 8

Yer bulamayanlar da cami avluları ve er meydanına yakın alanlara kimi battaniye üstünde kimi çadır kurarak konakladı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 9

Geçmişte "Bedava Palas" olarak adlandırılan Selimiye Meydanı çevresinde görülmeye alışık olan manzara meydan düzenlemesi nedeniyle bu yıl gerçekleşmedi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 10

Meydanda konaklayamayan güreşseverler, "Çimen Palas" diye tabir ettikleri diğer alanlara kamp kurdu.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 11
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 12
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 13
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 14
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 15
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 16
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 17
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 18
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 19
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 20
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 21
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 22
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 23
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 24
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 25
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 26
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 27
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 28
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 29
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 30
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 31
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 32
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 33
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 34
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 35
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün - 36

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER