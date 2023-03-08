THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızılyıldız'la karşılaşacak. Anadolu Efes, iki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi 72-59 kazanmıştı. Peki, Kızılyıldız-Anadolu Efes Euroleague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?