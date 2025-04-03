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Kızılyıldız-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a konuk olacak. Anadolu Efes, bu maçın ardından Zalgiris ile sahasında oynayarak normal sezonu tamamlayacak. Peki, Kızılyıldız-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kızılyıldız-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak. Lacivert-beyazlılar, ligin ilk yarısında oynanan maçta Kızılyıldız'ı 89-67 mağlup etmişti. İşte, Kızılyıldız-Anadolu Efes maçı hakkında bilgiler...

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Kızılyıldız-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

KIZILYILDIZ-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kızılyıldız-Anadolu Efes maçı, 4 Nisan Cuma günü yapılacak.

Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Mücadele, S Sport'tan naklen yayınlanacak.


Kızılyıldız-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

TAKIMLARIN SON DURUMU


Maccabi Playtika'yı 90-88 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini alan ve normal sezonun bitimine 2 maç kala play-in oynamayı garantileyen Anadolu Efes, ligde 18 galibiyet,14 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

Lacivert-beyazlı ekip ile aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Sırbistan temsilcisi ise 9. sırada yer alıyor.

Kızılyıldız-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kızılyıldız-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

AVRUPA'DA 69. RANDEVU OLACAK

Anadolu Efes, Kızılyıldız müsabakasıyla Avrupa kupalarında 869. randevusuna çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 868 karşılaşmada 490 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Avrupa Ligi'nde ise 621. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 620 maçın 333'ünü kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

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