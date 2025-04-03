Kızılyıldız-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a konuk olacak. Anadolu Efes, bu maçın ardından Zalgiris ile sahasında oynayarak normal sezonu tamamlayacak. Peki, Kızılyıldız-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak. Lacivert-beyazlılar, ligin ilk yarısında oynanan maçta Kızılyıldız'ı 89-67 mağlup etmişti. İşte, Kızılyıldız-Anadolu Efes maçı hakkında bilgiler...