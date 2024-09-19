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Kızılyıldız-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta oynanacak maçların son gününe gelindi. Günün dikkat çeken maçında Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun forma giyindiği Benfica, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetirken yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapacak. Peki, Kızılyıldız-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kızılyıldız-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Kızılyıldız-Benfica maçına geri sayım başladı. Portekiz'in güçlü ekibi Benfica, Kızılyıldız deplasmanında 3 puan parolası ile sahada olacak. Galatasaray'dan 12 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Portekiz temsilcisine transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun da müsabakada forma giymesi bekleniyor. Öte yandan milli futbolcu Orkun Kökçü de Benfica forması giyiyor. İşte, Kızılyıldız-Benfica maçı hakkında bilgiler...

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Kızılyıldız-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

KIZILYILDIZ-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Kızılyıldız ile Benfica karşı karşıya gelecek.

Kızılyıldız-Benfica karşılaşması, 19 Eylül Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak.

Mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.

Kızılyıldız-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI

Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

Kızılyıldız-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

ŞAMPİYONLAR LİGİ KIZILYILDIZ’IN RAKİPLERİ

Barcelona, Inter, Benfica, Milan, PSV, Young Boys, Stuttgart, Monaco.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BENFİCA RAKİPLERİ

Barcelona, Bayern Münih, Atletico Madrid, Juventus, Feyenoord, Kızılyıldız, Bologna, Monaco.

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