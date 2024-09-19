Kızılyıldız-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta oynanacak maçların son gününe gelindi. Günün dikkat çeken maçında Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun forma giyindiği Benfica, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetirken yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapacak. Peki, Kızılyıldız-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Kızılyıldız-Benfica maçına geri sayım başladı. Portekiz'in güçlü ekibi Benfica, Kızılyıldız deplasmanında 3 puan parolası ile sahada olacak. Galatasaray'dan 12 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Portekiz temsilcisine transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun da müsabakada forma giymesi bekleniyor. Öte yandan milli futbolcu Orkun Kökçü de Benfica forması giyiyor. İşte, Kızılyıldız-Benfica maçı hakkında bilgiler...