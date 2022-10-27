Kızılyıldız-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5'inci maçında temsilcimiz Trabzonspor bu akşam Sırp ekip Kızılyıldız'la deplasmanda mücadele edecek. Trabzonspor mücadeleyi kazandığı takdirde gruplardan çıkmaa şansını artıracak.
Kritik mücadele öncesinde Trabzonspor-Kızılyıldız maçının canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Rajko Mitic Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5'inci maçında temsilcimiz Trabzonspor bu akşam Kızılyıldız'la karşı karşıya gelecek. Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'da başlayacak.
Mücadele Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.
Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayıp 6 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak Avrupa kupalarında bin 161 günlük dış saha galibiyet hasretini de sonlandırmak istiyor.
Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde bulunmayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca bu akşam kadroda yer alamayacak.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci maçında bu akşam Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 146. maçına çıkacak.
Bordo-mavililer, geride kalan 145 maçta 52 galibiyet, 37 beraberlik ve 56 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 187 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 201 gol gördü.