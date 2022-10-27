Kızılyıldız-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

AVRUPADA 146. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci maçında bu akşam Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 146. maçına çıkacak.



Bordo-mavililer, geride kalan 145 maçta 52 galibiyet, 37 beraberlik ve 56 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 187 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 201 gol gördü.