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Kızılyıldız-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5'inci maçında bu akşam Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. H Grubunda oynadığı toplam 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik alan Trabzonspor 6 puanla grup ikincisi pozisyonunda yer alıyor. Trabzonspor bu akşam kazanırsa gruplardan çıkmak için büyük bir avantaj elde edecek. Peki, Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kızılyıldız-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 1

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5'inci maçında temsilcimiz Trabzonspor bu akşam Sırp ekip Kızılyıldız'la deplasmanda mücadele edecek. Trabzonspor mücadeleyi kazandığı takdirde gruplardan çıkmaa şansını artıracak.

Kritik mücadele öncesinde Trabzonspor-Kızılyıldız maçının canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Kızılyıldız Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kızılyıldız-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 2

MAÇI PORTEKİZLİ HAKEM YÖNETECEK

Rajko Mitic Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.

Kızılyıldız-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 3

KIZILYILDIZ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5'inci maçında temsilcimiz Trabzonspor bu akşam Kızılyıldız'la karşı karşıya gelecek. Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'da başlayacak.

Mücadele Exxen dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Kızılyıldız-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 4

BİN 161 GÜNLÜK DEPLASMAN GALİBİYETİ HASRETİ

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayıp 6 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak Avrupa kupalarında bin 161 günlük dış saha galibiyet hasretini de sonlandırmak istiyor.

Kızılyıldız-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 5

TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK

Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde bulunmayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca bu akşam kadroda yer alamayacak.

Kızılyıldız-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 6

AVRUPADA 146. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci maçında bu akşam Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 146. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 145 maçta 52 galibiyet, 37 beraberlik ve 56 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 187 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 201 gol gördü.

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