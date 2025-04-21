Kocaeli'de Süper Lig coşkusu

Oğulcan Çağlayan, Kocaelispor’un yıllar sonra Süper Lig’e yükselmesini şöyle değerlendirdi:

“Evet, sezon başından bugüne kadar bu serüvende herkesi kutluyor, tebrik ediyorum. Ne mutlu bize ki bu hikayenin finalini yapmak bizlere nasip oldu. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Çok güzel bir beste var: “Süper Lig’de amatöre diye…" Bu besteyi ben de çok beğenmiştim. Süper Lig’den amatöre kadarki süreçte değil ama amatörden Süper Lig’e uzanan serüvende emeği olan, katkı sağlayan herkese, bu kutlu yürüyüşte yer alanlara teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Amatörden bugüne, bu 16 yıllık serüvende bir çok şey yaşamışlar. Kocaelispor’un kapatılması, başka bir takımın kurulması gibi hikayeler… Ancak onlar hep bu armanın arkasında durmuş, peşinden gitmişler. Bence bugün en çok gururlanması ve mutlu olması gereken kişiler onlar. Biz bu sezon geldik, ama onlar bu armanın yıllardır peşindeydi. Biz de bayrağı alıp, onların hayal ettiği yere getirdik. Bundan sonra orada tutmak ve daha ileriye taşımak onların elinde. İnşallah bunu başarırlar."