Kocaelispor 16 yıl sonra Süper Lig'de!
1. Lig'de en yakın rakipleri Erzurumspor'un evinde yenilmesi ve Karagümrük'ün deplasmanda kaybetmesinin ardından Kocaelispor, 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Geçen yıl Bodrum FK'yı Süper Lig'e çıkaran İsmet Taşdemir'in teknik direktörlüğünü yaptığı Kocaelispor bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmiş oldu.
Süper Lig'e yükselen ilk takım Kocaelispor oldu.
1. Lig'de en yakın rakipleri Erzurumspor'un evinde yenilmesi ve Karagümrük'ün deplasmanda kaybetmesinin ardından yeşil siyahlı ekip şampiyon oldu.