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Kocaelispor 16 yıl sonra Süper Lig'de!

1. Lig'de en yakın rakipleri Erzurumspor'un evinde yenilmesi ve Karagümrük'ün deplasmanda kaybetmesinin ardından Kocaelispor, 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Geçen yıl Bodrum FK'yı Süper Lig'e çıkaran İsmet Taşdemir'in teknik direktörlüğünü yaptığı Kocaelispor bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmiş oldu.

Kocaelispor 16 yıl sonra Süper Lig'de! - 1

Süper Lig'e yükselen ilk takım Kocaelispor oldu.

1. Lig'de en yakın rakipleri Erzurumspor'un evinde yenilmesi ve Karagümrük'ün deplasmanda kaybetmesinin ardından yeşil siyahlı ekip şampiyon oldu.

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Kocaelispor 16 yıl sonra Süper Lig'de! - 2

Yeşil siyahlı ekip 16 yıl sonra Süper Lig'de mücadele edecek.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında ise Esenler Erokspor ile deplasmanına çıkacak.

Kocaelispor 16 yıl sonra Süper Lig'de! - 3

AMATÖRDE ZİRVEYE

Son olarak 2007-2008 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden Kocaelispor, 2013-2014 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’e kadar geriledi.

Kocaelispor 16 yıl sonra Süper Lig'de! - 4

2016-2017 sezonunda tekrar profesyonel liglere dönen yeşil-siyahlılar, Süper Lig’e yükselmesi halinde 16 yıl sonra en üst seviyede mücadele edecek.

Kocaelispor 16 yıl sonra Süper Lig'de! - 5

Kocaelispor'un kalan 4 haftadaki maçları şöyle:

Kocaelispor (69): Esenler Erokspor (D), Geosis Boluspor, Alagöz Holding Iğdır FK (D), Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü.

Kocaelispor 16 yıl sonra Süper Lig'de! - 6

Geçen yıl Bodrum FK'yı Süper Lig'e çıkaran İsmet Taşdemir bu yıl aynı başarıyı Kocaeli ekibiyle yaşadı.

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