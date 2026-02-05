Kocaelispor-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
05.02.2026 15:33
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde deplasmanda ligin zorlu ekiplerinden Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Yeni transfer Asllani'nin eksik olduğu mücadele Beşiktaş deplasmanda kazanmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Kocaelispor-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında bu akşam deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Kocaelispor-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabakada ilk düdük saat 18.00'de çalacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ GRUPTA LİDER
Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda ilk sırada yer alıyor. Kocaelispor ise grupta 1'er galibiyet ve yenilgiyle averajla üçüncü basamakta bulunuyor.
Süper Lig'de sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş, 3-1'lik skorla kazandı.
KUPADA 11. KARŞILAŞMA
Beşiktaş ile Kocaelispor, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşılaşacak.
1988-1989 sezonundan bu yana 10 kez karşılaşan iki ekibin randevusunda siyah-beyazlı takım, 7 galibiyet elde etti.
Kocaeli temsilcisi 2 maçı kazanırken, 1 müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Beşiktaş'ın 15 golüne Kocaelispor, 10 golle yanıt verdi.