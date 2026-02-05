Kocaelispor-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

05.02.2026 15:33

NTV - Haber Merkezi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde deplasmanda ligin zorlu ekiplerinden Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Yeni transfer Asllani'nin eksik olduğu mücadele Beşiktaş deplasmanda kazanmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Kocaelispor-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kocaelispor-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Ajansı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında bu akşam deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Kocaelispor-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? 1
Anadolu Ajansı

BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabakada ilk düdük saat 18.00'de çalacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GRUPTA LİDER 2
Anadolu Ajansı

BEŞİKTAŞ GRUPTA LİDER

Kupada 2'de 2 yapan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda ilk sırada yer alıyor. Kocaelispor ise grupta 1'er galibiyet ve yenilgiyle averajla üçüncü basamakta bulunuyor.

 

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş, 3-1'lik skorla kazandı.

KUPADA 11. KARŞILAŞMA 3
Anadolu Ajansı

KUPADA 11. KARŞILAŞMA

Beşiktaş ile Kocaelispor, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşılaşacak.

 

1988-1989 sezonundan bu yana 10 kez karşılaşan iki ekibin randevusunda siyah-beyazlı takım, 7 galibiyet elde etti.

 

Kocaeli temsilcisi 2 maçı kazanırken, 1 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

 

Beşiktaş'ın 15 golüne Kocaelispor, 10 golle yanıt verdi.