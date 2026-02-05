Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesinde deplasmanda ligin zorlu ekiplerinden Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Yeni transfer Asllani'nin eksik olduğu mücadele Beşiktaş deplasmanda kazanmak ve 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Kocaelispor-Beşiktaş ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?