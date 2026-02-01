Kocaelispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'de hedef 3 puan

Trendyol Süper Lig'de heyecan 20. hafta maçlarıyla sürmeye devam ediyor. Süper Lig'de 43 puanla ligin 2. sırasında yer alan Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında deplasmanda kazanmak ve Galatasaray ile olan puan farkını korumak istiyor. Kritik mücadele öncesinde ise karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Kocaelispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?