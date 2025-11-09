Kocaelispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray zorlu deplasmanda galibiyet peşinde

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün Kocaelispor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de 11 puanla 14. sırada yer alan Kocaelispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, liderliğini sürdürmek ve puan farkını korumak için Kocaelispor deplasmanında galibiyet arayacak. Sarı kırmızılılar da Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan kritik maçta forma giyemeyecek. Peki, Kocaelispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?