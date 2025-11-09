Kocaelispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray zorlu deplasmanda galibiyet peşinde
09.11.2025 09:12
AA
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün Kocaelispor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de 11 puanla 14. sırada yer alan Kocaelispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, liderliğini sürdürmek ve puan farkını korumak için Kocaelispor deplasmanında galibiyet arayacak. Sarı kırmızılılar da Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan kritik maçta forma giyemeyecek. Peki, Kocaelispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Kocaelispor-Galatasaray maçı için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi başladı. Süper Lig'de bugün gündüz maçı oynayacak olan Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor karşısında galibiyet arayacak. Süper Lig'de geride kalan 11 haftada henüz mağlubiyetle tanışmayan Galatasaray, bugün Kocaelispor deplasmanından da mutlu ayrılmak istiyor. Peki, Kocaelispor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KOCAELİSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün Kocaelispor'a konuk olacak.
Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY 4 PUAN FARKLA YENİ HAFTAYA LİDER GİRDİ
Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 29 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde 12. haftaya lider girdi.
Kocaelispor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 11 puan elde etti.
GALATASARAY'DA 2 KRİTİK EKSİK
Galatasaray'da Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan, Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.
Kasık fıtığı yaşayan Yunus Akgün ile sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen İlkay Gündoğan, bugün takımdaki yerlerini alamayacak.
TORREİRA KART SINIRINDA
Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Tecrübeli orta saha, bugün sarı kart görmesi halinde 13. haftadaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.