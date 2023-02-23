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Kocaelispor - Sakaryaspor depremzedelere yardım maçında taraftar arasında kavga

Kahramanmaraş depremlerinin ardından depremzedelere destek için Kocaelispor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelirken, maçın son dakikalarında iki takımın taraftarlarının arasında kavga çıktı.

Kocaelispor - Sakaryaspor depremzedelere yardım maçında taraftar arasında kavga - 1

Kocaelispor ile Sakaryaspor, 'Aynı renklere gönül verdik, yaraları birlikte saralım' sloganıyla gelirleri depremlerde zarar görenlere bağışlanmak üzere dostluk maçı düzenledi.

Maç sırasında dakika depremde hasar gören illerin plakalarını gösterdiğinde, tribünler destek sloganları attı.

Kocaelispor - Sakaryaspor depremzedelere yardım maçında taraftar arasında kavga - 2

Taraftarların maç boyunca sahaya attığı atkılar, görevliler tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere toplandı.

Kocaelispor - Sakaryaspor depremzedelere yardım maçında taraftar arasında kavga - 3

Maç öncesinde 14 bin Kocaeli'de, 3 bin 500 Sakarya'da olmak üzere toplam 17 bin 500 bilet satıldı.

Kocaelispor - Sakaryaspor depremzedelere yardım maçında taraftar arasında kavga - 4

Maç esnasında Sakaryasporlu taraftarlar arasında tribünlerinde çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Kocaelispor - Sakaryaspor depremzedelere yardım maçında taraftar arasında kavga - 5

Yaşanan olayın ardından polis kavga çıkaran kişileri stattan uzaklaştırdı.

Kocaelispor - Sakaryaspor depremzedelere yardım maçında taraftar arasında kavga - 6

Mücadelenin son dakikalarında ise Sakaryasporlu bir taraftar sahaya atlayarak Kocaelispor tribününe Sakaryaspor atkısı açtı. Bazı Kocaelispor taraftarları sahaya girmeye çalışırken, tribünlerde yer alan diğer taraftarlar,

Kocaelispor - Sakaryaspor depremzedelere yardım maçında taraftar arasında kavga - 7

Sakaryasporlu taraftara yabancı maddeler attı. Olay sonrasında iki takım taraftarları arasında yaşanan arbedeyi polis güçlükle yatıştırdı.

Kocaelispor - Sakaryaspor depremzedelere yardım maçında taraftar arasında kavga - 8

Karşılaşma Kabongo Kasongo ve İbrahim Has'ın attığı gollerle Sakaryaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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