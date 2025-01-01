Kocaelispor'da maçları kaçırmayan 72 taraftara özel yeni yıl kutlaması

Trendyol 1.Lig ekiplerinden lider Kocaelispor'un yeni yıl kutlaması kentte büyük heyecan yaşattı.



Özellikle çocukların ve gençlerin Kocaelispor'u sevmesi, maçlarına gelmesi ve şehrinin takımını desteklemesi için birçok organizasyon yapan kulüp bu kez yeni yıla çocuklarla birlikte girdi.