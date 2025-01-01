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Kocaelispor'da maçları kaçırmayan 72 taraftara özel yeni yıl kutlaması

Trendyol 1.Lig'in lideri Kocaelispor yeni yıla çok özel bir organizasyonla girdi. 41 gönüllünün dahil olduğu organizasyonda, maçları kaçırmayan 72 çocuk taraftarın evine eş zamanlı olarak gidildi. Yeni yıla çok mutlu giren aileler de, çocuklarda 2025 yılından şampiyonluk istedi.

Kocaelispor'da maçları kaçırmayan 72 taraftara özel yeni yıl kutlaması - 1

Trendyol 1.Lig ekiplerinden lider Kocaelispor'un yeni yıl kutlaması kentte büyük heyecan yaşattı.

Özellikle çocukların ve gençlerin Kocaelispor'u sevmesi, maçlarına gelmesi ve şehrinin takımını desteklemesi için birçok organizasyon yapan kulüp bu kez yeni yıla çocuklarla birlikte girdi.

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Kocaelispor'da maçları kaçırmayan 72 taraftara özel yeni yıl kutlaması - 2

Sezonun başından bu yana takımın maçlarına giden çocuklara her maç girişinde takımdan iki oyuncunun kartı hediye edildi.

Kartları biriktirip takımın ilk 11'ini oluşturan 72 çocuğa yeni yıla girerken Kocaelispor'a özgü yeşil-siyah Noel babalarla sürpriz yapıldı. Anne ve babalarla birlikte hazırlanan etkinlikte çocuklardan habersiz hazırlıklar tamamlandı.


Kocaelispor'da maçları kaçırmayan 72 taraftara özel yeni yıl kutlaması - 3

41 gönüllü taraftarın dahil olduğu organizasyonda 72 çocuğun evlerine gidildi, önce futbolculardan videolu mesaj izletildi, ardından kapıda bekleyen Noel baba tarafından sürpriz hediyeler verildi. Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dönmez'in de katıldığı organizasyonda unutulmaz anlar yaşandı.

Kocaelispor'da maçları kaçırmayan 72 taraftara özel yeni yıl kutlaması - 4

Organizasyonda çocuklar ve aileler yeni yıldan Kocaelispor'un şampiyon olmasını diledi.

Çocukların önemli bir bölümü futbolcularla tanışmak ya da imzalı forma verilmesini isterken ebeveynler kulübe çocukları önemsediği için teşekkür etti.

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