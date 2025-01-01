Kocaelispor'da maçları kaçırmayan 72 taraftara özel yeni yıl kutlaması
Trendyol 1.Lig'in lideri Kocaelispor yeni yıla çok özel bir organizasyonla girdi. 41 gönüllünün dahil olduğu organizasyonda, maçları kaçırmayan 72 çocuk taraftarın evine eş zamanlı olarak gidildi. Yeni yıla çok mutlu giren aileler de, çocuklarda 2025 yılından şampiyonluk istedi.
Trendyol 1.Lig ekiplerinden lider Kocaelispor'un yeni yıl kutlaması kentte büyük heyecan yaşattı.
Özellikle çocukların ve gençlerin Kocaelispor'u sevmesi, maçlarına gelmesi ve şehrinin takımını desteklemesi için birçok organizasyon yapan kulüp bu kez yeni yıla çocuklarla birlikte girdi.