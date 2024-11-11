Kocaelispor’dan olaylı Sakaryaspor derbisiyle ilgili açıklama: Acımasızca ve alçakça fiziki saldırılarda bulunuldu

Futbolcular ve yönetim kurulu üyelerine fiziki saldırı yapıldığının ifade edildiği açıklamada, "Müsabaka sonunda alınan galibiyete rağmen ortamı germemek adına futbolcularımız en ufak bir sevinç gösterisi yapmadan soyunma odasına yönelmiştir. Ne yazık ki, müsabaka sonunda soyunma odası koridorlarında olmaması gereken akreditesiz kişiler organize bir şekilde futbolcularımız ve teknik heyetimiz başta olmak üzere kafilemiz mensuplarına acımasızca ve alçakça fiziki saldırılarda bulunmuştur. Bununla yetinmeyen kendilerine insan demeyi kendimize zül addettiğimiz birkaç kendini bilmez, müsabaka sonunda kulüp yönetim kurulu ve misafirlerimize de protokol tribünü önünde fiziki ve sözlü tacizlerde bulunmuştur" ifadeleri kullanıldı.