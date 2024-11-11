Kocaelispor’dan olaylı Sakaryaspor derbisiyle ilgili açıklama: Acımasızca ve alçakça fiziki saldırılarda bulunuldu
Kocaelispor, 1.Lig'deki olaylı Sakaryaspor derbisiyle ilgili sert bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Müsabaka sonunda soyunma odası koridorlarında olmaması gereken akreditesiz kişiler organize bir şekilde futbolcularımız ve teknik heyetimiz başta olmak üzere kafilemiz mensuplarına acımasızca ve alçakça fiziki saldırılarda bulunmuştur. Bununla yetinmeyen kendilerine insan demeyi kendimize zül addettiğimiz birkaç kendini bilmez, müsabaka sonunda kulüp yönetim kurulu ve misafirlerimize de protokol tribünü önünde fiziki ve sözlü tacizlerde bulunmuştur." denildi.
Kocaelispor, 1'inci Lig'in 12'nci haftasında dün deplasmanda Sakaryaspor’u 1-0 mağlup etti.
Gergin geçen maç sırasında ve sonrasında 2 takımın yöneticileri ve futbolcuları arasında tartışmalar yaşandı.
Kocaelispor Kulübü yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.