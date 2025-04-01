Kolunda alçı, yüzünde maske olan Dzeko'dan Mourinho'ya talep
Daha önce kaşı açılan, eli kırılan ve son olarak ülkesinin Bosna Hersek milli takımında sakatlık yaşayarak burnu kırılan Edin Dzeko, Jose Mourinho'ya derbi talebinde bulundu. Kolunda alçı, yüzünde maske olan Dzeko, Galatasaray'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçına 11'de başlamak istiyor.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de, sakatlığı bulunan Edin Dzeko, Jose Mourinho ile görüşme gerçekleştirdi.