Kolunda alçı, yüzünde maske olan Dzeko'dan Mourinho'ya talep

Teknik direktörü Mourinho ile özel bir görüşme yapan ve forma talep eden tecrübeli santrforun, "Takımı böylesine önemli ve büyük bir maçta yalnız bırakmak istemiyorum. Yaşadığım sakatlıklar oynamama engel değil. Kendini çok iyi hissediyorum. Karar sizin ancak görev verirseniz ben en iyi halimde mücadelemi yapacağım." dediği belirtildi.



Mourinho'nun sağlık heyetiyle görüşme yapacağı ve tecrübeli kaptanının durumunu değerlendireceği öğrenildi.