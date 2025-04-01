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Kolunda alçı, yüzünde maske olan Dzeko'dan Mourinho'ya talep

Daha önce kaşı açılan, eli kırılan ve son olarak ülkesinin Bosna Hersek milli takımında sakatlık yaşayarak burnu kırılan Edin Dzeko, Jose Mourinho'ya derbi talebinde bulundu. Kolunda alçı, yüzünde maske olan Dzeko, Galatasaray'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçına 11'de başlamak istiyor.

Kolunda alçı, yüzünde maske olan Dzeko'dan Mourinho'ya talep - 1

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de, sakatlığı bulunan Edin Dzeko, Jose Mourinho ile görüşme gerçekleştirdi.


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Kolunda alçı, yüzünde maske olan Dzeko'dan Mourinho'ya talep - 2

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Dzeko, Galatasaray'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçına 11'de başlamak istiyor.


Kolunda alçı, yüzünde maske olan Dzeko'dan Mourinho'ya talep - 3

Teknik direktörü Mourinho ile özel bir görüşme yapan ve forma talep eden tecrübeli santrforun, "Takımı böylesine önemli ve büyük bir maçta yalnız bırakmak istemiyorum. Yaşadığım sakatlıklar oynamama engel değil. Kendini çok iyi hissediyorum. Karar sizin ancak görev verirseniz ben en iyi halimde mücadelemi yapacağım." dediği belirtildi.

Mourinho'nun sağlık heyetiyle görüşme yapacağı ve tecrübeli kaptanının durumunu değerlendireceği öğrenildi.

Kolunda alçı, yüzünde maske olan Dzeko'dan Mourinho'ya talep - 4

Teknik direktörü Mourinho ile özel bir görüşme yapan ve forma talep eden tecrübeli santrforun, "Takımı böylesine önemli ve büyük bir maçta yalnız bırakmak istemiyorum. Yaşadığım sakatlıklar oynamama engel değil. Kendini çok iyi hissediyorum. Karar sizin ancak görev verirseniz ben en iyi halimde mücadelemi yapacağım." dediği belirtildi.

Mourinho'nun sağlık heyetiyle görüşme yapacağı ve tecrübeli kaptanının durumunu değerlendireceği öğrenildi.

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