Konferans Ligi kura çekiminin ne zaman yapılacağı, Fenerbahçeli futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları bu akşam oynanacak karşılaşmalarla birlikte tamamlanacak. Fenerbahçe ise son 16 turunda bu akşam Union Saint Gilloise ile sahasında mücadele edecek. Konferans Ligi'nde oynanacak rövanş maçlarının ardından ise kura çekimi tarihi araştırılacak. Peki, Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?