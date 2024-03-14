Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Türkiye'yi, Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, bu akşam 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Union Saint Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, 3 farklı yenilmediği her sonuçla çeyrek finale yükselen taraf olacak. Maç öncesi ise çeyrek final kura çekiminin yapılacağı tarih merak ediliyor. Peki, Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Konferans Ligi kura çekiminin ne zaman yapılacağı, Fenerbahçeli futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları bu akşam oynanacak karşılaşmalarla birlikte tamamlanacak. Fenerbahçe ise son 16 turunda bu akşam Union Saint Gilloise ile sahasında mücadele edecek. Konferans Ligi'nde oynanacak rövanş maçlarının ardından ise kura çekimi tarihi araştırılacak. Peki, Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?