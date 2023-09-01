Konferans Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi bugün saat 15.30'da başlayacak. Kura çekimi TV8,5 ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.



Play-off turu ilk maçlarında Dinamo Kiev'i 3-2 yenen Beşiktaş ve Twente'yi 5-1 mağlup eden Fenerbahçe dün akşam oynanan rövanşlarda da rakiplerini eleyerek Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı.