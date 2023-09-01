Konferans Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor
UEFA Konferans Ligi grup kuralarının ne zaman çekileceği, Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA Konferans Ligi'ne 2 ön eleme oynayıp daha sonrasında play-offlarda da başarılı olan temsilcilerimiz, Konferans Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın turnuvadaki muhtemel rakipleri de belli oldu. UEFA tarafından Monaco'da gerçekleştirilecek olan kura çekimi için canlı yayın bilgisi açıklandı. Peki, Konferans Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup etabının kura çekimi bugün yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da çekilecek kurayla belli olacak. Peki, Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?