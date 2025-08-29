Konferans Ligi kura çekimi ve fikstür: UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor rakipleri
UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması kuraları çekiliyor. Temsilcimiz Samsunspor'un Avrupa Ligi'nden elenmesi ardından yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Kırmızılı beyazlıların turnuvadaki rakipleri ise 29 Ağustos günü belli oluyor. Samsunspor kura çekimine 5. torbadan katılıyor. İşte, Konferans Ligi eşleşmeleri ve fikstüre dair detaylar...
Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ve Beşiktaş, rövanşlarda aldıkları mağlubiyetler ardından organizasyona veda etti. Samsunspor ise Avrupa Ligi'nden elenerek Konferans Ligi'nde rekabete devam edecek. Konferans Ligi kura çekimi ile fikstür, maç tarihleri ve saatleri kesinleşecek.