Konferans Ligi kura çekimi ve fikstür: UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor rakipleri

Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ve Beşiktaş, rövanşlarda aldıkları mağlubiyetler ardından organizasyona veda etti. Samsunspor ise Avrupa Ligi'nden elenerek Konferans Ligi'nde rekabete devam edecek. Konferans Ligi kura çekimi ile fikstür, maç tarihleri ve saatleri kesinleşecek.