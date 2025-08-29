NTV.COM.TR

Konferans Ligi kura çekimi ve fikstür: UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor rakipleri

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması kuraları çekiliyor. Temsilcimiz Samsunspor'un Avrupa Ligi'nden elenmesi ardından yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Kırmızılı beyazlıların turnuvadaki rakipleri ise 29 Ağustos günü belli oluyor. Samsunspor kura çekimine 5. torbadan katılıyor. İşte, Konferans Ligi eşleşmeleri ve fikstüre dair detaylar...

Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ve Beşiktaş, rövanşlarda aldıkları mağlubiyetler ardından organizasyona veda etti. Samsunspor ise Avrupa Ligi'nden elenerek Konferans Ligi'nde rekabete devam edecek. Konferans Ligi kura çekimi ile fikstür, maç tarihleri ve saatleri kesinleşecek.

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi İsviçre’nin Nyon şehrinde 29 Ağustos Cuma günü saat 15.00'te olacak. Temsilcimiz her torbadan bir takım ile oynayacak.

Turnuvada ilk lig aşaması maçları 2 Ekim'de, son maçlar ise 18 Aralık'ta gerçekleşecek. Konferans Ligi'nde Samsunspor lig aşamasında 6 maçta top koşturacak. İlk 8'de bitiren takımlar ise son 16 turuna kalıyor. 9 ila 24. sırada olanlar ise son 16 için play-off maçlarına çıkacak.

SAMSUNSPOR RAKİPLERİ

Konferans Ligi kurası ardındna fikstür ise genellikle ertesi günü duyuruluyor. Turnuvanın fikstürünün de 30 Ağustos Cumartesi günü UEFA tarafından paylaşılması bekleniyor. Kura ile beraber Samsunspor'un da rakipleri netleşecek. 

İşte, Konferans Ligi torbaları:

1. Torba: Fiorentina, AZ Alkmaar, Shakhtar Donetsk, Bratislava, Rapid, Legia

2. Torba: Sparta Prag, Dinamo Kiev, Crystal Palace, Lech Poznan, Vallecano, Shamrock

3. Torba: Omonoio, Mainz, Strasbourg, Jagiellonia, NK Celje, HNK Rijeka

4. Torba: Mostar, Red Imps, Kups Kuopio, AEK, Aberdeen, Drita

5. Torba: Breidablık, Olomouc, Samsunspor, Rakow, AEK Larnaca, Shkendıja

6. Torba: Hacken, Lausanne, Craıova, Hamrun, Noah, Shelbourne

