Konferans Ligi maçları ne zaman başlıyor? UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçlar ne zaman?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamalarının kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye'yi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da rakipleri belli oldu. Şimdi tüm gözler UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçlarının tarihlerinde. Peki, Konferans Ligi maçları? Konferans Ligi ilk maçlar ne zaman?
Konferans Ligi maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kuraya 1'inci torbadan giren Fenerbahçe, H Grubu'nda; Ludogorets (Bulgaristan), Spartak Trnava (Slovakya) ve Nordsjaelland (Danimarka) ile eşleşti. 3'üncü torbada yer alan Beşiktaş'ın D Grubu'ndaki rakipleri ise Club Brugge (Belçika), Bodo Glimt (Norveç) ve Lugano (İsviçre) oldu. İşte, Konferans Ligi maç tarihleri...