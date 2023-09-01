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Konferans Ligi maçları ne zaman başlıyor? UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçlar ne zaman?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamalarının kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye'yi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da rakipleri belli oldu. Şimdi tüm gözler UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçlarının tarihlerinde. Peki, Konferans Ligi maçları? Konferans Ligi ilk maçlar ne zaman?

Konferans Ligi maçları ne zaman başlıyor? UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçlar ne zaman? - 1

Konferans Ligi maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kuraya 1'inci torbadan giren Fenerbahçe, H Grubu'nda; Ludogorets (Bulgaristan), Spartak Trnava (Slovakya) ve Nordsjaelland (Danimarka) ile eşleşti. 3'üncü torbada yer alan Beşiktaş'ın D Grubu'ndaki rakipleri ise Club Brugge (Belçika), Bodo Glimt (Norveç) ve Lugano (İsviçre) oldu. İşte, Konferans Ligi maç tarihleri...

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Konferans Ligi maçları ne zaman başlıyor? UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçlar ne zaman? - 2

Turnuvada takımlar, dörderli 8 grupta yer alacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.

Konferans Ligi maçları ne zaman başlıyor? UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçlar ne zaman? - 3

KONFERANS LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

21 Eylül'de oynanacak maçlar ile başlayacak grup aşamaları, 14 Aralık'ta oynanacak karşılaşmaların ardından sona erecek.

Geçen sezon İngiltere temsilcisi West Ham United'ın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı, 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak.

Konferans Ligi maçları ne zaman başlıyor? UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçlar ne zaman? - 4

UEFA KONFERANS LİGİ GRUPLARI

A GRUBU: Lille, Sloven Bratislava, Olimpija Ljubljana, Klaksvik

B GRUBU: Gent, Maccabi Tel-Aviv, Zorya Luhanks, Breidablik

C GRUBU: Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani

D GRUBU: Club Brugge (BELÇİKA), Bodo Glimt (NORVEÇ), BEŞİKTAŞ, Lugano (İSVİÇRE)

E GRUBU: AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, Zrinjski

F GRUBU: Ferencvaros, Fiorentina, Genk, Cukaricki

G GRUBU: Eintracht Frankfurt, PAOK, HJK Helsinki, Aberdeen

H GRUBU: FENERBAHÇE, Ludogorets (BULGARİSTAN), Spartak Trnava (SLOVAKYA), Nordsjaelland (DANİMARKA)

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