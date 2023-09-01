Konferans Ligi maçları ne zaman başlıyor? UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk maçlar ne zaman?

Konferans Ligi maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kuraya 1'inci torbadan giren Fenerbahçe, H Grubu'nda; Ludogorets (Bulgaristan), Spartak Trnava (Slovakya) ve Nordsjaelland (Danimarka) ile eşleşti. 3'üncü torbada yer alan Beşiktaş'ın D Grubu'ndaki rakipleri ise Club Brugge (Belçika), Bodo Glimt (Norveç) ve Lugano (İsviçre) oldu. İşte, Konferans Ligi maç tarihleri...