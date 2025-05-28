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Konferans Ligi'nde şampiyon Chelsea!

Konferans Ligi finalinde Real Betis ile Chelsea karşı karşıya geldi. Şampiyon, geri dönüşle Chelsea oldu.

Konferans Ligi'nde şampiyon Chelsea! - 1

UEFA Konferans Ligi finalinde İspanya'dan Real Betis ile İngiltere'den Chelsea kozlarını paylaştı.

Polonya'daki Tarczynski Arena'da oynanan müsabaka, Chelsea'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Konferans Ligi'nde şampiyon Chelsea! - 2

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Enzo Fernandez, 71. dakikada Nicolas Jackson, 83. dakikada Jadon Sancho ve 90+1. dakikada Caicedo kaydetti. Real Betis'in tek sayısı ise 9. dakikada Ez Abde'den geldi.

Konferans Ligi'nde şampiyon Chelsea! - 3

Bu skorun ardından Chelsea, organizasonu şampiyon olarak tamamladı. Real Betis ise Konferans Ligi'nde ikinci oldu.

Konferans Ligi'nde şampiyon Chelsea! - 4

'Maviler'in müzesinde ayrıca 2 Şampiyonlar Ligi, 2 Avrupa Ligi, 2 Süper Kupa ve 2 de Kupa Galipleri Kupası bulunuyor.

Konferans Ligi'nde şampiyon Chelsea! - 5

CANLI SKOR

Real Betis 1-4 Chelsea

1' Maç başladı.

9' GOL! Real Betis 1-0 önde! Chelsea savunmasının çıkarken yaptığı top kaybı sonrası ceza sahasında müsait pozisyonda bulunan Ez Abde'nin vuruşu ağlarla buluştu.

İlk yarı sona erdi.

65' GOL! Chelsea eşitliği sağladı! Sağ kanattan gelişen atakta Cole Palmer'ın ceza sahası içine ortaladığı topu Enzo Fernandez kafasıyla tamamladı ve skoru 1-1 yaptı.

71' GOL! Chelsea geri döndü! Yine sağ kanattan gelişen atakta ve yine Cole Palmer'ın getirip, ortaladığı topta bu kez Jackson kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderen isim oldu.

83' GOL! Fark 2'ye çıktı! Sol kanatta topla buluşan ve ceza sahasına giren Jadon Sancho, uzak köşeye vuruşla ağları buldu ve takımını 3-1 öne geçirdi.

90+1' GOL! Chelsea şova geçti! Ceza sahası dışında topla buluşan Caicedo'nun vuruşu filelerle buluştu ve skor 4-1'e geldi.

Konferans Ligi'nde şampiyon Chelsea! - 6

İLK 11'LER

Lig aşamasında 6'da 6 yapan Chelsea bu turnuvadaki ilk kupasını kazanırken, Avrupa'daki 9. kupasını müzesine götürdü.

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