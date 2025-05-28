Konferans Ligi'nde şampiyon Chelsea!

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Real Betis 1-4 Chelsea

1' Maç başladı.

9' GOL! Real Betis 1-0 önde! Chelsea savunmasının çıkarken yaptığı top kaybı sonrası ceza sahasında müsait pozisyonda bulunan Ez Abde'nin vuruşu ağlarla buluştu.

İlk yarı sona erdi.

65' GOL! Chelsea eşitliği sağladı! Sağ kanattan gelişen atakta Cole Palmer'ın ceza sahası içine ortaladığı topu Enzo Fernandez kafasıyla tamamladı ve skoru 1-1 yaptı.

71' GOL! Chelsea geri döndü! Yine sağ kanattan gelişen atakta ve yine Cole Palmer'ın getirip, ortaladığı topta bu kez Jackson kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderen isim oldu.

83' GOL! Fark 2'ye çıktı! Sol kanatta topla buluşan ve ceza sahasına giren Jadon Sancho, uzak köşeye vuruşla ağları buldu ve takımını 3-1 öne geçirdi.

90+1' GOL! Chelsea şova geçti! Ceza sahası dışında topla buluşan Caicedo'nun vuruşu filelerle buluştu ve skor 4-1'e geldi.