Konferans Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri: Fenerbahçe kaçıncı sırada? 3 sıra birden yükseldi

Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, bu akşam son 16 turu rövanş maçında Union Saint Gilloise ile karşılaşacak. Oynanan ilk maçta rakibini deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, bu akşam 3 farklı mağlubiyet almadığı takdirde çeyrek final kapısını aralayacak. Euro Club Index tarafından yayımlanan güncel Konferans Ligi şampiyonluk sıralamasında ise Fenerbahçe yükselmeye devam ediyor.



İşte Konferans Ligi güncel şampiyonluk yüzdeleri;