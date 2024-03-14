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Konferans Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri: Fenerbahçe kaçıncı sırada? 3 sıra birden yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yolculuğuna devam eden Fenerbahçe, bu akşam çeyrek final turu için sahada olacak. Euro Club Index tarafından yayımlanan güncel şampiyonluk ihtimalleriyle birlikte, Konferans Ligi'ndeki şampiyonluk oranları güncellendi. Yeni tabloda Fenerbahçe 3 sıra birden yükseldi. Peki, Konferans Ligi şampiyonluk sıralamasında Fenerbahçe kaçıncı sırada?

Konferans Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri: Fenerbahçe kaçıncı sırada? 3 sıra birden yükseldi - 1

Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, bu akşam son 16 turu rövanş maçında Union Saint Gilloise ile karşılaşacak. Oynanan ilk maçta rakibini deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, bu akşam 3 farklı mağlubiyet almadığı takdirde çeyrek final kapısını aralayacak. Euro Club Index tarafından yayımlanan güncel Konferans Ligi şampiyonluk sıralamasında ise Fenerbahçe yükselmeye devam ediyor.

İşte Konferans Ligi güncel şampiyonluk yüzdeleri;

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Konferans Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri: Fenerbahçe kaçıncı sırada? 3 sıra birden yükseldi - 2

10- MOLDE  - YÜZDE1.5

Konferans Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri: Fenerbahçe kaçıncı sırada? 3 sıra birden yükseldi - 3

9- AJAX -  YÜZDE 2.3

Konferans Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri: Fenerbahçe kaçıncı sırada? 3 sıra birden yükseldi - 4

8- DİNAMO ZAGREB - YÜZDE 3.8

Konferans Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri: Fenerbahçe kaçıncı sırada? 3 sıra birden yükseldi - 5

7- VİKTORİA PLZEN - YÜZDE 4.1

Konferans Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri: Fenerbahçe kaçıncı sırada? 3 sıra birden yükseldi - 6

6- CLUB BRUGGE - YÜZDE 4.2

Konferans Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri: Fenerbahçe kaçıncı sırada? 3 sıra birden yükseldi - 7

5- MACCABİ TEL AVİV - YÜZDE 7.6

Konferans Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri: Fenerbahçe kaçıncı sırada? 3 sıra birden yükseldi - 8

4- FİORENTİNA - YÜZDE 14

Konferans Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri: Fenerbahçe kaçıncı sırada? 3 sıra birden yükseldi - 9

3- FENERBAHÇE - YÜZDE 17.4

Konferans Ligi şampiyonluk oranlarının güncellenmesiyle birlikte, geçtiğimiz haftalarda 6. sırada yer alan Fenerbahçe üç sıra birden atlayarak 3. sıraya yükselmiş durumda.

Konferans Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri: Fenerbahçe kaçıncı sırada? 3 sıra birden yükseldi - 10

2- LİLLE - YÜZDE 18

Konferans Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri: Fenerbahçe kaçıncı sırada? 3 sıra birden yükseldi - 11

1- ASTON VİLLA - YÜZDE 23.9

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