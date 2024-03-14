Konferans Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri: Fenerbahçe kaçıncı sırada? 3 sıra birden yükseldi
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yolculuğuna devam eden Fenerbahçe, bu akşam çeyrek final turu için sahada olacak. Euro Club Index tarafından yayımlanan güncel şampiyonluk ihtimalleriyle birlikte, Konferans Ligi'ndeki şampiyonluk oranları güncellendi. Yeni tabloda Fenerbahçe 3 sıra birden yükseldi. Peki, Konferans Ligi şampiyonluk sıralamasında Fenerbahçe kaçıncı sırada?
Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, bu akşam son 16 turu rövanş maçında Union Saint Gilloise ile karşılaşacak. Oynanan ilk maçta rakibini deplasmanda 3-0 yenen Fenerbahçe, bu akşam 3 farklı mağlubiyet almadığı takdirde çeyrek final kapısını aralayacak. Euro Club Index tarafından yayımlanan güncel Konferans Ligi şampiyonluk sıralamasında ise Fenerbahçe yükselmeye devam ediyor.
İşte Konferans Ligi güncel şampiyonluk yüzdeleri;