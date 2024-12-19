Konferans Ligi'nde son hafta: Cercle Brugge-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Cercle Brugge'le karşılaşacak. Jan Breydel Stadı'ndaki maçı, Macar hakem Istvan Vad yönetecek. Konferans Ligi'nde oynadığı ilk iki maçı kaybeden Başakşehir, sonraki iki maçındaki beraberliklerin ardından son maçında galibiyetle ayrılmayı başardı. İstanbul ekibinin 5 puanı bulunuyor. Ev sahibi Belçika ekibi 10 puana sahip. Peki, Cercle Brugge-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi altıncı maçında deplasmanda Belçika'nın Cercle Brugge takımıyla karşı karşıya gelecek. UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının son maçı olan mücadele turuncu-lacivertliler için tamam ya da devam anlamı taşıyor. RAMS Başakşehir, galip gelmesi halinde play-off oynama hakkını elde edecek. İşte, Cercle Brugge-Başakşehir maçı hakkında bilgiler...